159.000 Infizierte in den USA: Marineschiff soll New Yorker Krankenhäuser entlasten

Die USA zählt mittlerweile doppelt so viele Corona-Infizierte wie China. Ein baldiges Ende der drastisch steigenden Fallzahlen ist nicht in Sicht. Weil die Krankenhäuser in New York an ihre Grenzen stoßen, schickt die Marine kurzerhand ein Krankenhausschiff vorbei.

Die Corona-Krise in den USA spitzt sich weiter in rasender Geschwindigkeit zu. Der John-Hopkins-Universität zufolge gibt in den Vereinigten Staaten mittlerweile mehr als 159.184 bestätigte Fälle. Besonders New York trifft die Epidemie schwer. Nun bekommt der “Big Apple” eine Hilfe der besonderen Art. Die überlasteten Krankenhäuser in New York City werden über den Seeweg unterstützt.

Das Marine-Krankenhausschiff “USNS Comfort” kam am Montag in der Metropole an, Patienten können dort auf 1000 Betten versorgt werden. Auf dem Schiff sollen ausdrücklich Menschen ohne Symptome der Lungenerkrankung Covid-19 behandelt werden, während die Patienten mit Virus-Erreger in den Krankenhäusern der Stadt bleiben. New York City ist US-weit am stärksten von dem Virusausbruch betroffen, aber auch in Städten wie New Orleans und Detroit steigen die Zahlen bedrohlich an.

New Yorks Gouverneur ruft um Hilfe

Der Gouverneur des US-Staats New York, Andrew Cuomo, richtete derweil einen eindringlichen Appell an Freiwillige aus der Medizin. “Bitte kommen und helfen Sie uns jetzt in New York. Wir brauchen Entlastung”, sagte Cuomo, während allein in seinem Staat die Zahl der Todesopfer auf 1200 anstieg. “Jeder, der sagt, die Situation betreffe alleine New York, der ist im Verweigerungszustand. (…) Sie werden sehen, wie dieses Virus sich über das ganze Land hinwegbewegt. Es gibt keinen Amerikaner, der immun ist.”

Abhilfe in New York City dürfte vorerst die “USNS Comfort” bringen. Zusätzlich zu den 1000 Betten gibt es auf dem Schiff zwölf Operationsräume. Es war nach den Terroranschlägen von 9/11 schon einmal in der Metropole im Einsatz.

Top-US-Virologe Fauci befürchtet Abheben der Corona-Zahlen

Während New York Hilfe erhält, sorgt sich Amerikas oberster Infektionsexperte der Regierung, Dr. Anthony Fauci, um eine weitere Beschleunigung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA. Die „Dynamik des Ausbruchs“ in den Großstädten New Orleans und Detroit deute auf ein bevorstehendes Abheben der Fallzahlen hin, erklärt Fauci gegenüber dem Sender ABC.

„Es gibt eine Anzahl kleinerer Städte, bei denen es sozusagen durchsickert, ein paar Hundert Fälle, die Kurve wirkt nicht so, als ob sie nach oben geht“, sagte er. „Was wir von der schmerzhaften Erfahrung mit diesem Ausbruch gelernt haben, ist, dass er sich beinahe entlang einer geraden Linie entwickelt, dann ein bisschen Beschleunigung, Beschleunigung, dann geht es steil nach oben.“

Das „sehr übereinstimmende Muster“ entspreche den Entwicklungen in der stark von Sars-CoV-2 betroffenen Stadt New York sowie in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien. „Wir werden alle diese Mini-Ausbrüche in verschiedenen Städten in unserem Land haben“, sagte Fauci.

Auf die Frage, wie lange die Regierung wohl ihre Empfehlung, Distanz zu anderen Menschen zu wahren, beibehalten werde, antwortet Fauci: „Ich denke, April könnte ausreichen.“ Er habe sich aber nicht festgelegt.

RND/AP/ka