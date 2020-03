Das Coronavirus hat Deutschland und die Welt fest im Griff. Gemeinsam mit unseren Korrespondenten und Digitalexperten behalten wir alle Entwicklungen im Blick. An dieser Stelle begrüßt Sie jeden Morgen der RND-Chefredakteur Marco Fenske in seinem täglichen Briefing.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der Zukunftsforscher Horst Opaschowski sagt im RND-Interview, dass sich die deutsche Gesellschaft nach der Corona-Pandemie grundlegend wandeln wird: “Corona verändert uns für immer.” Es sind fünf Worte, die drei grundlegende und übergeordnete Fragen aufwerfen.

Wie wird Corona die Welt verändern?

Wie wird Corona das Leben verändern?

Wie wird Corona uns verändern?

Unsere Redaktion ist diesen Fragen intensiv nachgespürt. Herausgekommen ist ein Themenspezial mit spannenden Beiträgen aus den unterschiedlichsten Bereichen, das wir Ihnen heute unter dem Titel: “Schöne Welt, schlimme Welt: Unsere Zukunft nach Corona” präsentieren.

Meine weiteren Empfehlungen Kurzarbeit, Mietzahlungen, Reiserücktritt: Unsere Experten geben Antworten auf die Rechtsfragen zu den Themen, die unsere LeserInnen bewegen. Heute lesen Sie Teil eins. Mehr lesen Verschwörungstheorien und rassistische Thesen: Warum hat es so lange gedauert, einen Rassisten wie Xavier Naidoo als solchen zu benennen, fragt und kommentiert mein Kollege Matthias Schwarzer. Mehr lesen 680.000 Wohnungslose leben in Deutschland: Mein Kollege Thoralf Cleven war zur Recherche in der Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten. Ein Report. Mehr lesen Unser Autor Matthias Koch hält in seiner Rubrik “Die Corona-Chroniken” stets inne – und beleuchtet Entwicklungen, die über den Tag hinaus von Bedeutung sind. Heute in seinem Fokus: die USA. Mehr lesenDie Termine des Tages

10 Uhr: Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Arbeitsmarktstatistik für den Monat März 2020 bekannt. RND.de berichtet.

10.30 Uhr: Fußball: Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga wird darüber diskutiert, wie und wann es weitergeht mit der Bundesliga. Unsere Kollegen von www.sportbuzzer.de berichten.

Die aktuellen Entwicklungen

Neueste Zahlen, neueste Trends, neueste Fakten: In unserem RND-Liveblog sind Sie immer auf Stand. Hier das aktuelle Geschehen auf einen Blick.

Der neue RND-PodcastDie aktuellen ZahlenDie RND-Umfrage

Gerade in diesen Wochen sind umfassende Informationen von professionellen Journalisten wichtig. Wir, das Team vom RedaktionsNetzwerk Deutschland, möchten Ihnen zurufen: Vielen Dank, dass Sie uns vertrauen. Mit RND.de möchten wir Sie als verlässlicher Partner durch diese Krise begleiten.

Kommen Sie gut und gesund durch diese Zeit!

Ihr Marco Fenske

Chefredakteur RedaktionsNetzwerk Deutschland

marco.fenske@RND.de

“Guten Morgen vom Chefredakteur” ist das neue tägliche RND-Briefing. Sie können sich über jede neue Ausgabe informieren lassen: Loggen Sie sich dazu unter “Mein RND” ein und abonnieren Sie das Thema “Guten Morgen vom Chefredakteur”. Alle Folgen auf einen Blick finden Sie auf unserer Themenseite.

RND

Von Marco Fenske/RND