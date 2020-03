Corona und Schutzmasken: Söder fordert “nationale Notfallproduktion”

In der Corona-Krise herrscht überall in Deutschland ein Mangel an Schutzmasken. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert daher eine “nationale Notfallproduktion” dafür. Er denkt dabei vor allem an den Schutz des medizinischen Personals.

Berlin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat eine „nationale Notfallproduktion“ von Schutzmasken gefordert. „Was wir dringend brauchen sind mehr Masken und zwar die hochwertigen Masken für unser gesamtes Personal in den Krankenhäusern und Arztpraxen“, sagte der CSU-Chef am Dienstag im „ARD Morgenmagazin“.

“Wichtig ist, dass wir eine nationale Notfallproduktion endlich bekommen.” Die deutsche Wirtschaft müsse jetzt darauf umstellen. Es brauche einen ausreichenden Vorrat in Krankenhäusern, Arztpraxen und Altersheimen, forderte er.

Eine Schutzmaskenpflicht in Supermärkten wie in Österreich sei derzeit nicht geplant. Zuerst müsse man abwarten, ob die in Deutschland getroffenen Maßnahmen helfen.

“Es ist wichtig, dass wir uns jetzt an die grundlegenden Beschränkungen halten (…) und nicht über Exit-Strategien nachdenken”, sagte Söder.

RND/dpa