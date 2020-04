Merkel berät Corona-Maßnahmen mit den Ministerpräsidenten

Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Das berät die Bundeskanzlerin am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder. Erwartet wird eine offizielle Verlängerung der bisherigen Maßnahmen.

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Coronavirus-Krise. Dabei soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Es dürfte auch um eine Art Evaluation der bisherigen Anti-Corona- Maßnahmen gehen.

Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Diese Maßnahmen dürften nun verlängert werden. Aktuell wird zudem vor allem über eine Maskenpflicht diskutiert.

Bundesweite Maskenpflicht bislang nicht in Sicht

Österreich hat eine solche Maskenpflicht beim Einkaufen bereits beschlossen. Sie soll dort nun Stück für Stück eingeführt werden. In zahlreichen Supermärkten, Discountern und Drogerien sollen die Kunden ab Mittwoch am Eingang einen Mund-Nasen-Schutz erhalten, der im Verkaufsraum getragen werden muss.

Die Großstadt Jena und der Landkreis Nordhausen in Thüringen setzen bereits auf die Maskenpflicht – bundesweit ist eine solche Maßnahme bislang jedoch nicht geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag, er sehe in der jetzigen Lage keine Notwendigkeit dafür.

