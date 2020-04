USA melden mehr als 200.000 Corona-Infizierte – Trump-Vize zieht Italien-Vergleich

Täglich durchbrechen die Corona-Fallzahlen in den USA neue Schallmauern. US-Präsident Donald Trump stellt die Amerikaner mittlerweile auf dramatische Opferzahlen ein. Sein Vize, Mike Pence, spricht davon, dass die Situation in den USA mit Italien zu vergleichen sei.

Die USA haben sich im Verlauf der letzten Wochen zum Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Das untermauern die neuen Zahlen der Johns-Hopinks-Universität eindrucksvoll. Mittlerweile haben sich laut dem Institut mehr als 203.608 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 4476 sind bereits an der dadurch ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Besonders New York City ist stark betroffen. Jeder vierte Todesfall in den USA ereignet sich im “Big Apple”.

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner wegen der Corona-Epidemie auf historisch schwierige Zeiten und auf dramatische Opferzahlen in naher Zukunft eingeschworen. „Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten“, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. „Wir werden Tausende Menschen verlieren.“ Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus – trotz Maßnahmen zur Eindämmung.

New Yorker Gouverneur: “Wie viele sollen noch sterben?“

Doch trotz der dramatischen Lage – vor allem in New York – scheinen viele Amerikaner, das Virus nicht ernst genug zu nehmen. Das treffe laut dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo vor allem auf junge Leute zu: „Wer muss noch sterben, damit ihr versteht, dass ihr eine Verantwortung habt?“, sagte Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz. Er verkündete, deshalb die Spielplätze in New York City zu schließen.

Weil die Kapazitäten der Krankenhäuser im US-Ostküstenstaat New York nicht auf die Ansteckung weiterer Teile der Bevölkerung vorbereitet sind, werden provisorische Kliniken aufgebaut und vorhandene Einrichtungen mit zusätzlichen Betten aufgestockt. Auch ein Lazarettschiff der Marine hat im Hafen von New York angedockt. Für die Weltstadt gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, alle nicht „lebensnotwendigen“ Geschäfte sind geschlossen.

Der Höhepunkt werde Ende April in New York erreicht, sagte Gouverneur Andrew Cuomo voraus. Hohen Todeszahlen werde es bis Juli geben. Innerhalb der letzten drei Tage hatte sich die Zahl der Corona-Toten auf 1900 verdoppelt.

Trump-Vize Pence: USA mit Italien vergleichbar

Die Vereinigten Staaten steuern nach Ansicht von Vizepräsident Mike Pence auf einen ähnlichen Verlauf des Coronavirus-Ausbruchs zu wie ihn Italien erlebt. Das Land sei zum jetzigen Zeitpunkt wohl am ehesten mit den USA vergleichbar, sagte Pence im Fernsehsender CNN. Er bezog sich dabei auf Vorhersagen aus dem Weißen Haus vom Dienstag, laut denen es in den Vereinigten Staaten durch die Pandemie zwischen 100 000 und 240 000 Tote geben könnte. Die Zahlen sind unter der Annahme berechnet worden, dass im ganzen Land weiter strenge Abstandsregeln für Sozialkontakte gelten.

Das italienische Gesundheitssystem ist durch den Ausbruch überlastet worden, was zu steigenden Todeszahlen geführt hat. Um eine ähnliche Situation zu verhindern, haben US-Gouverneure und Beamte auf Lokalebene die Staaten gemahnt, schnell auf Bundesebene Hilfe zu beantragen.

Weltweit haben sich mittlerweile etwa 905.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt und mehr als 44.000 sind daran gestorben. Die tatsächliche Zahl wird allerdings um ein vielfaches höher geschätzt, da es nicht ausreichend Tests gibt, milde Krankheitsverläufe kaum gemeldet werden und die Todesopfer teilweise unterschiedlich gezählt wurden.

RND/ka/dpa/AP