Gestern der Hotspot, morgen der Leuchtturm?

taugt ein ländlicher Kreis zum Vorbild in der Krise? Im Epizentrum der Epidemie, dem Kreis Heinsberg, gibt es inzwischen erste Anzeichen für eine Erholung. Forscher wollen jetzt den Corona-Verlauf dort erkunden – und daraus Lehren für Deutschland ziehen. “Gestern waren wir noch der Hotspot, morgen sind wir vielleicht schon der Leuchtturm”, sagt Stephan Pusch, der Landrat. Mein Kollege Thorsten Fuchs berichtet über den Kreis, auf den plötzlich das ganze Land schaut.

Mein Kollege Markus Decker kommentiert in seinem Leitartikel: "Die Coronakrise ist auch eine Angstkrise. Angst ergibt sich aus Kontrollverlust. Wir sollten deshalb nach Wegen suchen, den Kontrollverlust zu stoppen." In seinem Fokus: die Corona-App. Die Hotline gegen Einsamkeit: Meine Kollegin Saskia Bücker hat mit der 75 Jahre alten Telefonseelsorgerin Elke Schilling über Einsamkeit gesprochen – und darüber, was Zuhören am Telefon bewirken kann. Die Stadt der Einsamkeit: Meine Kollegin und Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer berichtet über "die Stadt der Liebe im Dornröschenschlaf". Ein Besuch in der Geisterstadt Paris.

9.30 Uhr: Der Europäische Gerichtshof entscheidet, ob Polen, Ungarn und Tschechien in der Flüchtlingskrise gegen EU-Recht verstoßen haben.

12 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt ihren Plan zur Unterstützung von Kurzarbeitern in der EU vor.

15 Uhr: Die Nato-Außenminister beraten über eine bessere Zusammenarbeit des Militärbündnisses in der Coronavirus-Krise.

17 Uhr: Der neue RND-Podcast “Corona und die Liebe” mit meiner Kollegin Carolin Burchardt und der bekannten Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning geht live.

Ganztägig: Die deutsche Außenhandelskammer stellt ihre Studie zur Lage deutscher Unternehmen in China vor.

