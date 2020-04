Corona: Und dann ist der Bundespräsident am Telefon…

Auch Psychologen haben angesichts der Corona-Krise und der damit einhergehenden Einschränkungen viel zu tun. So auch die Diplompsychologin Ruth Belzner. Und kürzlich erhielt die Würzburgerin einen unerwarteten Anruf.

Würburg/Berlin. Die Würzburger Diplompsychologin Ruth Belzner hat kürzlich einen Anruf aus dem Berliner Schloss Bellevue erhalten. Am anderen Ende der Leitung: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Staatsoberhaupt erkundigte sich, was sie und ihre Mitarbeiter in der Corona-Krise am Telefon so zu hören bekämen. Denn Belzner leitet die Telefonseelsorge in Würzburg.

“Corona ist als Hintergrundrauschen immer dabei. Angstgefühle, Unsicherheiten, Zukunftsängste, die Menschen sowieso schon haben, verstärken sich natürlich durch die augenblickliche Situation”, berichtete Belzner.

Eigentlich wollte der Bundespräsident gerade weit weg sein. Eine Reise nach Mexiko und Costa Rica stand in dieser Woche in seinem Terminkalender.

RND/dpa