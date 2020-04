Russland bestraft angeblich “falsche Berichte” über Corona-Pandemie

Verschleiert Moskau das wahre Ausmaß der Corona-Pandemie in Russland? Wer etwa in den sozialen Medien Negatives über die Corona-Krise postet, geht dort ein Risiko ein. Denn das könnte zu “Fake News” erklärt und mit Gefängnis bestraft werden.

Moskau. Waleri Solowei nahm kein Blatt vor den Mund, als ihn ein Radiosender vor zwei Wochen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Russland befragte. Die Behauptung der Regierung, dass es bislang keine Covid-19-Toten gebe, sei eine Lüge, sagte der Politanalyst und Geschichtsprofessor in dem Interview des Senders Echo Moskwy, der der Opposition zuneigt. Es sei vielmehr möglich, dass seit Mitte Januar mindestens 1600 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben seien. Russlands Aufsichtsbehörde für Medien und Kommunikation, Roskomnadzor, reagierte prompt. Unter ihrem Druck nahm der Sender das Interview von seiner Webseite.

Bis zu fünf Jahre Haft

Das Vorgehen der Behörde war Teil einer breit angelegten Kampagne der Regierung gegen angebliche “Fake News” über die Pandemie, die weiter an Schärfe zunimmt. So haben russische Parlamentarier am Dienstag ein Gesetz durchgepeitscht, das Geldbußen von umgerechnet bis zu 23.000 Euro und Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren für jeden vorsieht, der angeblich falsche Informationen über die Auswirkungen von Covid-19 in Russland verbreitet. Medien drohen sogar Geldbußen von bis zu 116.000 Euro.

Der Feldzug gegen angebliche Fake News begann vor etwa einem Monat, als noch von einer einstelligen Zahl von Infektionen die Rede war. Die Behauptung des Kreml, das „alles unter Kontrolle“ sei, löste Spekulationen aus, dass die Behörden das Ausmaß des Corona-Ausbruchs verschleiern oder herunterspielen könnten – gemäß der Traditionen der Sowjetära, als peinlich verstandene Wahrheiten zu verbergen.

Ins Fadenkreuz gerät, wer die Linie der Regierung kritisiert

Die Regierung arbeitete eine ganze Reihe von Maßnahmen aus, um „falsche“ Darstellungen über die Pandemie im Keim zu ersticken. In ihrer Corona-Arbeitsgruppe wurde eine spezielle „Fake News“-Abteilung geschaffen und in Russlands Untersuchungsbehörde ein besonderer Arbeitsstab eingesetzt, um angebliche Desinformationen ausfindig zu machen und zu verfolgen. Nutzer der sozialen Medien, die offizielle Zahlen anzweifelten, und Medien, die sich kritisch mit der Antwort der Regierung auf die Pandemie auseinandersetzten, gerieten ins Fadenkreuz.

Die Nachrichtenagentur AP ist auf mindestens neun Fälle gestoßen, in denen russischen Normalbürgern das Verbreiten von “unwahren Informationen” in den sozialen Medien und via Textnachrichten angelastet wurde. Drei von ihnen erhielten erhebliche Strafen. Polizeimitteilungen deuten klar darauf hin, dass die Beschuldigten lediglich Meinungen oder Gerüchte weitergaben, das heißt, keineswegs bewusst falsche Darstellungen verbreiteten.

Einer 32-Jährigen wurde ein Bußgeld von umgerechnet 350 Euro aufgebrummt – eine beachtliche Summe, wenn man bedenkt, dass das monatliche Durchschnittseinkommen in Russland bei etwa 500 Euro liegt. Ihr Vergehen: Sie hatte in sozialen Medien etwas über das Virus in ihrer Region gepostet, das ihr in einem Bus zu Ohren gekommen war. Ein 26-jähriger Mann wurde ähnlich hart bestraft – wegen eines Kommentars zu einem Medienbericht, demzufolge eine Frau in einem Krankenhaus an dem Virus gestorben war. Einer anderen Frau droht eine Buße von bis zu 1100 Euro, weil sie etwas zu Virusfällen in ihrer Region ins Internet gestellt hatte – einem Gebiet, in dem offiziell keine Infektionen gemeldet worden waren.

Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte die Strafen auf Fragen hin „völlig gerechtfertigt“. Ein Verhalten wie das der Beschuldigten schüre unnötig Spannungen, „und in dieser Situation muss es gemäß dem Gesetz bestraft werden“.

Anwalt rechnet mit Anstieg der Fälle

Das harte Vorgehen passt in ein jüngstes Muster. In den vergangenen fünf Jahren sind Hunderte Menschen wegen Extremismus angeklagt worden, weil sie in den sozialen Medien Informationen zu heiklen Themen wie Korruption, dem Konflikt mit der Ukraine oder der Annexion der Krim 2014 gepostet, geteilt oder mit „Like“ bewertet hatten. Dutzende von ihnen erhielten Gefängnisstrafen.

2018 räumte Putin ein, dass die Strafverfolgung von Nutzern der sozialen Medien manchmal „schwachsinnig und absurd“ werde, und er lockerte die Restriktionen. Dafür wird aber mittlerweile zunehmend gegen Leute vorgegangen, die online Amtsträger beleidigen oder eben sogenannte Fake News verbreiten. Und das dürfte sich noch verstärken, fürchtet etwa Damir Gainutdinow, ein auf Internet-Freiheit spezialisierter Anwalt, der für die russische Rechtshilfe-Organisation Agora arbeitet. „Ich glaube, dass wir in sehr naher Zukunft einen rapiden Anstieg von Fällen im Zusammenhang mit Fakes erleben werden, da die Behörden versuchen, jede nichtoffizielle Information über das Coronavirus zu unterdrücken“, sagte der Experte der AP.

Dr. Anastassija Wassiljewa, die mit Kremlkritiker Alexej Nawalny zusammenarbeitet und die Gewerkschaft Allianz der Ärzte leitet, hat es kürzlich gewagt, in ihrem YouTube-Blog Russlands unterfinanziertes und unstabiles Gesundheitssystem anzuprangern. Prompt wurde sie von der Polizei mit dem Vorwurf konfrontiert, falsche Informationen zu verbreiten. „Sie werden nachweisen müssen, dass ich gelogen habe, so lass es sie beweisen“, sagte sie der AP. „Sie wollen mich in Angst versetzen, um andere zu stoppen…die Wahrheit wird sich deshalb nicht ändern.“

Und trotz aller Versuche, die Nachrichten über den Corona-Ausbruch zu kontrollieren, gelangen doch unerwünschte, von der Regierung als peinlich empfundene Nachrichten an die Öffentlichkeit. So die am vergangenen Dienstag, dass Dr. Denis Prozenko, Chef der Moskauer Topklinik für Corona-Patienten, mit dem Virus infiziert ist. Nur eine Woche zuvor hatte Putin das Krankenhaus besucht und – wie Fotos zeigten – Prozenkos Hand geschüttelt. Sprecher Peskow war bemüht, dem Land zu versichern, dass der Kremlchef wohlauf sei: „Er wird regelmäßig getestet. Es ist in Ordnung.“

RND/AP