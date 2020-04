Corona: Griechisches Flüchtlingslager unter Quarantäne gestellt

Experten warnen bereits seit Tagen davor, dass es in den griechischen Flüchtlingslagern zu Masseninfektionen mit dem Coronavirus kommen kann. Nun haben die dortigen Behörden ein Flüchtlingslager unter Quarantäne gestellt. 20 Bewohner sind an dem neuartigen Virus erkrankt.

Athen. Die griechischen Behörden haben ein Flüchtlingslager nördlich der Hauptstadt Athen nach der Infektion von 20 seiner Bewohner mit dem neuen Coronavirus unter Quarantäne gestellt.

Das Camp Ritsona werde ab Donnerstag 14 Tage lang abgeriegelt, teilte das Ministerium für Migration und Asyl mit. Während dieser Zeit dürfe niemand in das Lager oder von dort weg.

Bei einer der Bewohnerinnen, die zur Geburt in ein Krankenhaus in Athen eingeliefert wurde, wurde in dieser Woche das Coronavirus diagnostiziert. Die Gesundheitsbehörden fingen damit an, auszumachen, mit wem sie in Kontakt gestanden hatte.

Nach Ministeriumsangaben wurden 63 Personen in dem Lager getestet, 20 davon waren positiv. Keine von diesen Personen habe Symptome gezeigt. Keiner der Mitarbeiter des Lagers sei positiv getestet worden.

Eine Asylbewerberin in Kilkis im Norden von Griechenland wurde auch positiv auf das Coronavirus getestet, als sie sich in einer örtlichen Geburtsklinik aufhielt. Die Frau und ihre Familie wurden für 14 Tage unter Quarantäne in ihrem Zuhause gestellt. Die Behörden waren dabei, die Kontakte der Frau zu ermitteln.

Zehntausende Flüchtlinge und Migranten leben in Griechenland, viele davon in überfüllten Lagern auf ostgriechischen Inseln.

RND/AP