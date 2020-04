Verteidigungsausgaben: Maas will Zusage trotz Corona-Krise einhalten

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bekräftigt die Zusage der Bundesregierung an die Nato, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben einzuhalten. Außerdem fordert er die EU und die Nato auf, sich gegen Falschnachrichten zu wehren. Vor allem Russland und China wird vorgeworfen, durch staatliche Propaganda Kapital aus der Corona-Krise schlagen zu wollen.

Berlin/Brüssel. Die Bundesregierung will trotz Corona-Krise ihre Zusagen an die Nato zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben einhalten. “Was die Zwei-Prozent-Vorgaben angeht gilt das, was wir bisher gesagt haben”, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag in Berlin vor einer Videoschalte mit seinen 29 Nato-Kollegen. “Wir stehen zu unseren Zusagen.”

Die Nato hatte 2014 beim Gipfeltreffen in Wales beschlossen, dass sich alle Mitgliedstaaten innerhalb von zehn Jahren dem Ziel annähern sollen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die große Koalition hatte sich später auf 1,5 Prozent bis 2024 verständigt, im vergangenen Jahr waren es 1,38 Prozent.

Keine Festlegung der gesamten Bundesregierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) wollen das Zwei-Prozent Ziel nun bis Anfang der 2030er Jahre erreichen. Eine Festlegung der gesamten Bundesregierung gibt es dazu aber noch nicht.

Angesichts des erwarteten Konjunktureinbruchs wegen der Corona-Krise dürfte Deutschland dem Zwei-Prozent-Ziel zumindest in diesem Jahr automatisch ein Stück näher kommen – weil das BIP anders als in den letzten Jahren nicht weiter steigen, sondern fallen wird. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet mit mindestens so starken Einschnitten wie in der Finanzkrise 2009. Damals betrug der Rückgang 5,7 Prozent.

Mehr tun gegen Falschnachrichten

Zudem forderte Maas am Donnerstag, Nato und EU müssen sich in der Corona-Krise gegen staatlich gesteuerte Falschnachrichten wehren. Es gebe einige, die versuchten, die aktuelle Lage propagandistisch auszunutzen, “um sich selber in einem besseren Licht erscheinen zu lassen”, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor einer Videoschalte mit seinen Nato-Amtskollegen.

Sowohl innerhalb des Militärbündnisses als auch innerhalb der EU müsse auf Desinformationen, die einen staatlichen Hintergrund hätten, mit “Gegenmaßnahmen” reagiert werden, die auf Fakten basieren.

Viele Corona-Falschinformationen aus Russland

Vor allem Russland und China wird vorgeworfen, durch staatliche Propaganda Kapital aus der Corona-Krise schlagen zu wollen. Die EU-Kommission hatte kürzlich beklagt, dass viele Falschinformationen rund um das Coronavirus aus Russland stammten.

Zum Teil seien die Quellen mit dem Kreml verbunden. Der Kampagne “EU vs Desinformation” zufolge wurde zwischen dem 22. Januar und dem 1. April in 26 Kreml-nahen Berichten behauptet, die EU scheitere am Umgang mit der Corona-Krise.

