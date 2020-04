Von Land zu Land unterschiedliche Corona-Maßnahmen? Kretschmer findet das gut

Es war eine Entwicklung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel eigens erwähnte: Die Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 20. April haben alle Bundesländer gemeinsam beschlossen. Oft jedoch agieren Länder und sogar die Kommunen sehr unterschiedlich im Anti-Corona-Kampf. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) findet das alles andere als schlecht.

Berlin. Herr Kretschmer, wäre für Krisenzeiten eine zentrale Steuerung durch den Bund sinnvoller?

Nein. Der Föderalismus ist gerade für solche Zeiten gemacht. Es gibt unterschiedliche Bedingungen und man braucht die regionale Expertise. Nur wenn man alle Klinikchefs und Landräte kennt, kann man die richtigen Entscheidungen treffen. Ein Landkreis wie Heinsberg muss die Möglichkeit haben, den Katastrophenfall auszurufen, wenn er besonders betroffen ist. Ansonsten haben wir in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Bund und Länder sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind handlungsfähig: Innerhalb von nur einer Woche wurden Gesetze gemacht und verabschiedet. Das ist schon beeindruckend, finde ich.

Kontaktverbote, Ladenschließungen – wie lange sind diese extremen Beschränkungen durchzuhalten?

Wir bewerten das nach den Oster-Feiertagen. Dann wissen wir, ob und wie die Maßnahmen wirken und entscheiden, ob wir nachsteuern oder lockern können. Wir wollen die Ausbreitung des Virus so begrenzen, dass es in Deutschland weiter genügend intensivmedizinische Kapazitäten für alle gibt. In Deutschland haben wir den Virus bislang offenbar besser im Griff als etwa in Italien. Jetzt darf man nicht die Nerven verlieren. Es ploppen immer wieder Hotspots auf, die sich schnell zu einem Flächenbrand entwickeln können.

Braucht es dazu unbedingt Zwang und Bußgelder?

Bußgelder sind nur das allerletzte Mittel. Der gesunde Menschenverstand muss eigentlich reichen. Es geht um den Schutz von Menschenleben. Wir haben in Italien gesehen, wie furchtbar es enden kann, welches unsägliche Leid dort entstanden ist. Das wollen wir verhindern.

Die Bundesregierung erwägt, Handy-Daten zu nutzen, um Kontaktpersonen zu Corona-Infizierten festzustellen. Ist das eine Orwell’sche Phantasie?

Wir werden solche Apps in absehbarer Zeit alle nutzen – und zwar freiwillig. Auf diese Weise können wir die Einschränkungen reduzieren, die wir brauchen, bis Impfstoffe und Medikamente da sind. Die Akzeptanz wird es dafür geben, wenn es nicht vom Staat vorgeschrieben wird, sondern wenn die Möglichkeit einfach technisch da ist. Wir haben das bei der Gesundheitskarte erlebt: Als der Staat darauf Gesundheitsdaten speichern wollte, war der Aufschrei der Datenschützer groß. Kurze Zeit später gab es einen großen Run auf entsprechende Anwendungen bei Google und Facebook.

Was halten sie von einer Schutzmaskenpflicht?

Wenn wieder mehr Läden öffnen sollen und auch Schulen und Kindergärten, ist ein Mundschutz hilfreich.

Zuweilen gibt es wegen Corona einen Aufnahmestopp für Pflegeheime. Halten Sie das für sinnvoll?

Pflegebedürftige in einem Heim muss man in besonderer Weise schützen. Deswegen gibt es ein Betretungsverbot für Angehörige und andere Besucher. Und wer neu in ein Pflegeheim kommt, muss vorher getestet werden. Das ist ein besseres Instrument als ein Aufnahmestopp.

Die sächsischen Nachbarländer Polen und Tschechien haben ihre Grenzen geschlossen. Welche Folgen hat das?

Die Grenzschließungen sind eine große Enttäuschung und ein existenzieller Eingriff in das Leben vieler. Viele Menschen und Unternehmen haben sich darauf eingerichtet, dass es über die Staatsgrenzen hinaus einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum gibt. Es gibt Menschen, die im Nachbarland arbeiten. Es gibt Firmen mit mehreren Produktionsstätten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir überlegen, wie wir zusammen aus der Krise kommen, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Gesundheits- und Pflegebereich.

Wie lässt sich das auflösen?

Es liegt nicht an uns. Wir sind gesprächsbereit. Die polnische Regierung will ihre Handlungsfähigkeit beweisen. Das könnte sie auch mit uns gemeinsam. Unsere Hand bleibt ausgestreckt.

Befürchten Sie, dass wegen Corona der Aufbau Ost zusammenbricht?

Es gibt viele Menschen, die sich 30 Jahre durchgekämpft haben – auch im Westen. Sie brauchen jetzt das Signal, dass dieser Kampf nicht vergebens war und dass es sich lohnt, weiter Kraft zu investieren. Deswegen muss die Bundesregierung auch bei der Mittelstandförderung nachbessern. Die Bazooka, von der die Rede war, hat eine Ladehemmung. Die mittelständischen Firmen brauchen Hilfe, um ohne Einkünfte aber mit laufenden Kosten ein Vierteljahr zu überleben. Unser Interesse ist ein anderes, als das einer Privatbank. Wir wollen nicht nur Unternehmen mit Topbonität unterstützen, sondern alle, die bereit sind, sich durch diese schwere Zeit zu kämpfen.

Hat die Krise auch positive Auswirkungen?

Das ist bestimmt so. Aber es ist zu früh darüber zu reden. Wir stehen vor einem großen gesundheitlichen und ökonomischen Problem. Wenn wir es richtig machen, kann es auch positive Effekte haben. Zur Zeit geht es darum, Schlimmeres zu verhindern.

Von Daniela Vates/RND