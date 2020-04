Ärzte in Schutzkleidung nehmen an einer Kampagne des irakischen Gesundheitsministeriums teil, um Menschen in Sadr City, einem Vorort von Bagdad, auf eine mögliche Coronavirusinfektion (Covid-19) zu testen. Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Irak setzt Lizenz von Reuters-Journalisten wegen Corona-Bericht aus Die Nachrichtenagentur darf die nächsten drei Monate nicht aus dem Irak berichten. Im Zuge der Corona-Krise erfolgte diese Strafe, weil Reuters offenbar deutliche höhere Zahlen ausweist als die Regierung. Der Irak hat der Nachrichtenagentur Reuters die Arbeit für drei Monate untersagt. Der Schritt vom Freitag folgte auf einen am Vortag veröffentlichten Bericht von Reuters, dem zufolge die Regierung die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle zu niedrig angibt. Reuters wurde auch zu einer Strafe von 25 Millionen Dinar (etwa 19 000 Euro) verdonnert, wie die Kommission für Kommunikation und Medien mitteilte. Reuters hatte berichtet, dass mehreren Informanten zufolge die wahre Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Irak zwischen etwa 3000 und 9000 liege. Den Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag zufolge gibt es im Irak 820 bestätigte Fälle. Reuters teilte mit, von den irakischen Behörden keinerlei Mitteilung bezüglich der Lizenzen erhalten zu haben. Die Agentur bemühe sich um eine „Klarstellung zu der Angelegenheit“. Sie stehen zu ihrer Geschichte, die auf mehreren Quellen mit guter Stellung im Gesundheitswesen und der Politik beruhe und die Haltung des Gesundheitsministeriums vollständig widergegeben habe. Auf der Facebook-Seite der irakischen Kommission stand, nach dem Bericht sei versucht worden, den Manager des Reuters-Büros in Bagdad zu kontaktieren, doch niemand habe den Anruf entgegengenommen. RND/AP