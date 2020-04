Das Osterfest wird zum Ostertest

Halten wir uns weiter an die Bestimmungen zur Virusabwehr? Was dem einen heute als lässliche Übertretung der Regeln erscheint, könnte für viele andere tödliche Folgen haben.

Endlich Sonne, endlich Wärme, endlich freie Tage. Viele haben jetzt frei und wollen, auch wenn die Flugreise gestrichen ist, die Zeit so gut es geht genießen. Die einen suchen sich ein Plätzchen im Park, andere blinzeln von ihren Balkonen in die Sonne oder klappen auf der Terrasse erstmals wieder die Gartenliegen auf.

Und dann?

Nach einer ersten Zeit willkommener Entspannung erscheint alles merkwürdig stumm.

Irgendetwas fehlt.

Könnte man nicht wenigstens die Nachbarn mal wieder einladen zu einer Runde Bratwurst und Bier? Man muss einander ja nicht die Hand geben. So denken Erwachsene. Und begeben sich nach und nach in eine Grauzone.

Teenager gehen oft einen großen Schritt weiter: Okay, wenn größere Treffen verboten sind, dann muss man wohl auf jeden Fall darauf achten, dass kein Unbeteiligter von der Party etwas mitbekommt.

“Asozial und unanständig”: Corona-Partys in Clubs und Wäldern

Die meisten Menschen in Deutschland halten sich noch immer an die geltenden Beschränkungen. Landauf, landab zeigte sich die Polizei am Wochenende “im Großen und Ganzen” zufrieden.

Doch hier und da häufen sich auffällige, teils sogar provozierende Verstöße.

Immer öfter entdecken Spaziergänger morgens in stadtnahen Wälder Überreste nächtlicher Corona-Partys. Leere Bierkästen und Reste von Cola mit Whisky in etlichen Plastikbechern künden von nächtlichen Zusammenkünften, die schon von der Zahl der Teilnehmer her in keinem der 16 Bundesländer im Einklang stehen konnten mit den Verordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Mitunter ziehen sogar Club- oder Barbesitzer insgeheim mit und verlegen Tanz und Mucke kurzerhand in Kellerräume. Die Fenster werden verdunkelt, die Türen verschlossen. In Stuttgart rückte in einem solchen Fall schon Ende März die Feuerwehr an und knackte die Tür. Die Polizei nahm 26 Personen fest. “Manch einer findet es vielleicht witzig, die Corona-Verordnung zu umgehen oder heimlich auszutricksen”, schimpfte Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn. “Aber das ist asozial und unanständig.”

Vor allem ist es gefährlich. Wie sich schon eine einzelne Zusammenkunft dieser Art auswirken kann, haben diverse Virendrehscheiben gezeigt. Partys im Tiroler Wintersportort Ischgl, wo man sich nächtens schunkelnd und knutschend in den Armen lag, waren der Ausgangspunkt für Infektionsketten, die sich nach wenigen Tagen durch die gesamte EU zogen. Teilnehmer von “Spring-Break-Partys” an den Stränden von Florida trugen die Viren in sämtliche Bundesstaaten der USA.

Die virologische Lektion ist jedoch nicht bei jedem angekommen, am wenigstens bei jenen, die sich nicht gefährdet sehen: bei den Jungen und Gesunden. Dass auch sie das Virus weitergeben an Ältere und Gefährdete, spielt für viele keine große Rolle.

Zum leise wachsenden Leichtsinn von Jung und Alt in Deutschland tragen jetzt nicht nur Urlaubszeit und gutes Wetter bei. Es ist auch das mittlerweile um sich greifende Gefühl, dass hierzulande wohl alles nicht ganz so schlimm kommen werde wie etwa in Italien und in Spanien.

Der Höhepunkt der Krise steht aber noch bevor. Und ob zu diesem Zeitpunkt die intensivmedizinische Versorgung ausreichen wird, ist weiterhin ungewiss.

Ein Horror, den niemand, der ihn gesehen hat, vergessen wird

Gelegentlich muss daran erinnert werden, dass es hier nicht um abstrakte Daten, Zahlen und Kurvenverläufe geht und irgendwelche Schlaumeiereien in abendlichen Talkshows. Es geht auch nicht allein um Leben und Tod des einen oder anderen. Auf dem Spiel steht, auch wenn das pathetisch klingt, die Aufrechterhaltung von Zivilisation und Menschenwürde in diesem Land.

Überall dort, wo die Infektionskurven entgleiten und das Gesundheitssystem kollabiert, droht nicht etwa irgendein kleines Problem, sondern ein Übergang ins Viehische, in einen Horror, den niemand, der ihn gesehen hat, jemals vergessen wird.

In Ecuador zum Beispiel liegen die Leichen von Corona-Opfern teilweise tagelang auf der Straße, niemand will die Überreste der Infizierten berühren, der Gestank ist unerträglich. Andere Länder könnten in eine ähnliche Richtung kippen. Was, wenn das Virus sich massenhaft in indischen Slums ausbreitet – aus denen zum Entsetzen der Behörden der erste Todesfall bereits gemeldet wurde?

Auch im hochmodernen und reichen Norditalien kam es zu wahrhaft entsetzlichen Szenen. Menschen, die man hätte retten können, mussten sterben, nur weil die Beatmungsplätze nicht mehr ausreichten. Sie starben einen elenden, einsamen Tod. Ihre Angehörigen durften sie nicht mehr sehen, ihr letzter Blick fiel auf überforderte Helfer hinter Masken.

Jeder kann jetzt dazu beitragen, dass anderen ein solches Schicksal erspart bleibt. Auch wenn viele mittlerweile über die Beschränkungen stöhnen: Eigentlich war es nie so einfach, so schlimme Folgen zu vermeiden. Einfach ein gutes Buch lesen und in die Sonne gucken.

Die besseren Zeiten kommen dann – allerdings auch nur dann – wie von allein.

Von Matthias Koch/RND