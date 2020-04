“Gute Besserung, Boris” – So denken Staatsoberhäupter an kranken Johnson

Großbritanniens Premier Boris Johnson wurde am Montag wegen seiner Covid-19-Erkrankung auf die Intensivstation verlegt. Spitzen der EU-Institutionen lassen ihm nun via Twitter ihre Genesungswünsche zukommen. Auch internationale Staatsoberhäupter denken an Johnson.

Brüssel. Die Spitzen der EU-Institutionen haben dem auf die Intensivstation verlegten britischen Premierminister Boris Johnson gute Besserung gewünscht. “Meine Gedanken sind heute Abend bei Premierminister Boris Johnson und seiner Familie”, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am späten Montagabend auf Twitter. Sie wünsche dem an Covid-19 erkrankten Politiker schnelle und vollständige Genesung.

Ähnlich äußerte sich EU-Ratschef Charles Michel: „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie und dem britischen Volk“, schrieb der Belgier. „Gute Besserung, Boris.“

Auch der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, wünschte Johnson eine schnelle und vollständige Genesung.

Hierzulande schickte Regierungssprecher Steffen Seibert im Namen der Bundeskanzlerin Genesungswünsche an den britischen Premier.

Weitere Genesungswünsche kamen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie US-Präsident Donald Trump. Macron wünschte ihm “eine baldige Genesung in dieser schwierigen Zeit”. Donald Trump veröffentliche ein Video, in dem er Johnson Genesungswünsche zukommen lies. Er sei sicher, dass es Johnson bald wieder gut gehe. Johnson sei ein “starker Mann”, so Trump.

Auch Israels Premierminister Benjamin Netanjahu schrieb, er bete für eine “schnelle und vollständige Genesung unseres Freundes, dem britischen Premierminister”. Boris Johnson war am Montag wegen seiner Covid-19-Erkrankung auf die Intensivstation verlegt worden.

RND/dpa