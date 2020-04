Portugal und Corona: So weit vom Schlimmsten verschont

Portugal hat von Spanien gelernt und in der Corona-Krise frühzeitig den Notstand ausgerufen. Die Beschränkungen sind dagegen weniger hart als im Nachbarland. Noch hält das Gesundheitssystem dies aus.

Madrid. Marcelo Rebelo de Sousa ist gesund. Der portugiesische Präsident hat zwei Wochen in Quarantäne verbracht, nachdem in einer Schule, die er kurz zuvor besucht hatte, ein Covid-19-Fall bekannt geworden war. Jetzt hat er sich noch einmal testen lassen, mit dem Ergebnis: Er hat das Virus nicht. Das sei schon eine Ironie des Schicksals, sagte der Präsident in einem Interview am Dienstag – womit er auf seine Angewohnheit anspielte, alle Welt zu umarmen.

Marcelo ist ein volksnaher Präsident, deswegen nennen ihn in Portugal alle nur beim Vornamen. Das Glück des Präsidenten ist nach jetzigem Stand der Dinge das Glück des ganzen Landes. Bis zum Dienstag vermeldete Portugal 345 Tote. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist das etwa ein Zehntel der Todesfälle des Nachbarlandes Spanien (mit 13.798 registrierten Verstorbenen bei gut viermal so großer Bevölkerung). Die Kurve der Zahl der positiv Getesteten flacht seit einigen Tagen ab. Trotzdem: “Der Druck darf nicht nachlassen”, sagte Marcelo am Dienstag.

Der Druck auf die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, ist – wieder im Vergleich zu Spanien – ein eher milder. Man darf noch mit Kindern auf die Straße gehen oder den nächsten Park besuchen oder sogar eine Runde laufen. Restaurants dürfen öffnen, um ihren Kunden Essen zum Mitnehmen zuzubereiten. Das sind Dinge, von denen die Spanier träumen.

Auch Portugal nahm Corona-Epidemie in China zunächst nicht ernst

Für alle Fälle hat die Regierung die Portugiesen daran erinnert, dass Ostern dieses Jahr ausfällt und man sich nicht zum klassischen Familienessen zusammenfinden soll. Ein solcher Hinweis wäre in Spanien überflüssig: Hier weiß jeder, dass außer der eigenen Wohnung das Krankenhaus zurzeit der einzig denkbare Aufenthaltsort ist.

Die relative Entspanntheit ist ein Glücksfall. Auch in Portugal nahmen die zuständigen Leute die Coronavirus-Epidemie in China anfangs nicht ernst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch Portugal erwische, hielt die Generalsekretärin für Gesundheit, Graça Freitas, Mitte Januar noch für “nicht groß”. Und noch kurz bevor die ersten Coronavirus-Fälle vermeldet wurden, verglich sie Covid-19 mit einer gewöhnlichen Grippe. Inzwischen hat sie sich eines anderen besonnen und klagt, dass sich etliche Altenheime nicht ausreichend auf die Epidemie vorbereitet hätten.

Regierungschef mahnt: April werde “sehr gefährlicher Monat” sein

Das Glück der Portugiesen war das späte Auftauchen der ersten Fälle Anfang März. Als zwei Wochen später Spanien und Portugal fast zeitgleich den Notstand ausriefen, stand das spanische Gesundheitssystem schon unter enormem Stress, während das portugiesische mit der Zahl der Erkrankten noch gut zurechtkam. Und bis heute zurechtkommt.

Die Krankenhäuser kümmerten sich am Dienstag um 1180 Covid-19-Patienten, von denen 271 auf der Intensivstation lagen. Mit diesen Zahlen werden noch lange nicht die Beatmungsgeräte knapp. Und für alle Fälle stehen in Lissabon und in Porto Notfalllazarette bereit.

Dennoch: Kein Grund zur Entspannung, findet Regierungschef António Costa. Der April werde ein “sehr gefährlicher Monat” sein.

Von Martin Dahms/RND