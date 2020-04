Besuchsverbot in Altenheimen: NRW denkt über Lockerung nach

Unter der Corona-Krise leiden besonders die Alten und Kranken. Sie dürfen in Heimen keine Besuche mehr von ihren Partnern, Kindern oder Enkeln empfangen. Nun entfacht eine Debatte über das Besuchsverbot – Ministerpräsident Armin Laschet und der Ärztepräsident sprechen sich für eine Lockerung aus.

Düsseldorf, Köln. Die nordrhein-westfälische Landesregierung denkt über eine Lockerung des Besuchsverbotes in Altenheimen nach. “Sie können es den 170.000 Menschen in unseren Pflegeheimen nicht zumuten, dass für sie über ein halbes oder ganzes Jahr hinweg ein Besuchsverbot gilt, sie weder Ehepartner, Kinder oder Enkel sehen können”, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Düsseldorfer “Rheinischen Post”. Er habe deshalb bei mehreren Wissenschaftlern Praxisvorschläge in Auftrag gegeben, wie das Leben in den Heimen trotz des Coronavirus weiter aufrechterhalten werden könne. “Wie auch immer geartete Besuche müssen wieder möglich sein.”

Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach sich dafür aus, die Regelungen für den Besuch in Alten- und Pflegheimen zu überarbeiten. “Für mich ist die Vorstellung schwer erträglich, dass zum Beispiel Eheleute, die 60 Jahre zusammengelebt haben, sich nicht sehen dürfen, wenn einer von beiden im Sterben liegt”, sagte Laschet dem “Kölner Stadt-Anzeiger”.

Ärztepräsident: Besuche in Altenheimen mit Schutzkleidung ermöglichen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat vorgeschlagen, Besuche in Pflegeeinrichtungen unter Schutzvorkehrungen wieder zu ermöglichen. “In einem Altenheim zum Beispiel muss wieder Besuch stattfinden können – aber eben abgesichert”, sagte Reinhardt des Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Um die Bewohner vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, sollten alle Besucher Schutzkleidung tragen.

„Sinnvoll wäre auch eine Schleuse, in der sich Gäste desinfizieren und Schutzkleidung anlegen müssen“, sagte der Ärztepräsident weiter. „Erst danach sollten sie die Räume der Bewohner betreten.“ Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen für Besucher seien jedoch vom Pflegepersonal nicht zu leisten. „Das wäre etwas für Freiwilligendienste“, regte Reinhardt an. Die Kosten dafür solle die öffentliche Hand tragen.

