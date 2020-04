Pessachfest mit Tochter trotz Corona: Israels Präsident entschuldigt sich

In Israel gelten strikte Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Ausgerechnet der Regierungschef und der Präsident haben dagegen verstoßen. Präsident Rivlin entschuldigte sich vor dem Sabbat per Twitter.

Jerusalem. Israels Präsident Reuven Rivlin hat sich in der Corona-Krise für eine gemeinsame Pessachfeier mit seiner Tochter entschuldigt, die nicht mit ihm im Haus lebt.

Das Gesundheitsministerium hatte jedoch zuvor Familienfeiern mit Personen jenseits des eigenen Haushaltes strikt untersagt.

“Bevor der Sabbat beginnt, möchte ich mich entschuldigen”, schrieb der 80-Jährige am Freitag auf Twitter. “Seit (meine Frau) Nechama gestorben ist, helfen mir meine Kinder viel mit persönlichen Dingen” – aber auch bezüglich dienstlicher Anfragen am Wochenende und während Feiertagen.

Das jüdische Pessachfest begann am Mittwoch und dauert eine Woche. Zum Auftakt kommen traditionell die Familien zum großen Essen zusammen. Mit dem Pessachfest wird des Auszugs des jüdischen Volkes aus Ägypten und der Befreiung aus der Sklaverei gedacht.

Rivlins Frau Nechama war im Juni vergangenen Jahres gestorben. Sie hinterließ ihren Mann und drei gemeinsame Kinder. Wie ein Sprecher Rivlins bestätigte, hatte eine seiner Töchter die Feiertage mit ihrem Vater verbracht. Sie sei ebenso wie der Präsident selbst zuvor negativ auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

In Medien gab es auch Kritik an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der ebenfalls mit einem seiner Söhne, der nicht bei ihm lebt, das Pessachfest eingeläutet haben soll. Der Regierungschef befand sich zu dem Zeitpunkt jedoch in Quarantäne, nachdem er Kontakt mit dem coronainfizierten Gesundheitsminister gehabt hatte. Allerdings berichteten verschiedene Medien auch, der Sohn lebe auf dem Gelände der Residenz Netanjahus. Ein Sprecher Netanjahus äußerte sich zunächst nicht dazu.

Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus hat die israelische Regierung strikte Ausgangsbeschränkungen erlassen. Bürger dürfen sich nicht ohne besonderen Grund mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Am Mittwochabend galt zudem eine Ausgangssperre.

