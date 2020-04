Fachleute widersprechen Trump: Höhepunkt der Corona-Krise in den USA noch nicht erreicht

In keinem Land gibt es so viele registrierte Corona-Fälle wie in den USA. Ist dort das Schlimmste schon überstanden? Der Präsident vertritt eine andere Meinung als seine Fachleute.

Washington. Der Höhepunkt der Coronavirus-Krise ist in den USA nach Experteneinschätzung noch nicht erreicht. Fachleute aus der Regierungs-Arbeitsgruppe zur Corona-Pandemie sagten am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, es gebe zwar ermutigende Zeichen, aber es sei längst nicht an der Zeit für eine Entwarnung.

„Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte die Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, Deborah Birx. Die Bevölkerung habe sich die Richtlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte sehr zu Herzen genommen, und dies zeige Wirkung. Auch sei die Todesrate in den USA durch das Coronavirus mit Blick auf die Bevölkerungsgröße geringer als in vielen anderen Ländern. Man dürfe aber nicht nachlassen mit den Bemühungen.

Corona in den USA: Trump sieht Höhepunkt (fast) erreicht

Der Immunologe und Präsidentenberater, Anthony Fauci, mahnte ebenfalls, trotz der Erfolge, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sei es nicht an der Zeit nachzulassen. US-Vizepräsident Mike Pence rief die Amerikaner auf, den Richtlinien weiter zu folgen – auch trotz der Oster-Feiertage.

US-Präsident Donald Trump sagte, man sei dem Höhepunkt der Krise “nahe”. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte er sich weitergehender geäußert und gesagt: “Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen.”

Trump: 100.000 Corona-Tote wären ein Erfolg

Trump äußerte sich am Freitag erneut zuversichtlich, dass die Zahl der Toten durch die Pandemie in den USA am Ende deutlich niedriger ausfallen könnte als zunächst angenommen. Der Präsident hatte das Land auf 100.000 Corona-Tote eingestimmt und betont, dies wäre noch ein Erfolg. Andere Prognosen lägen weit höher.

Bis Freitagnachmittag (Ortszeit) sind nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität in den USA mehr als 18.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.

RND/dpa