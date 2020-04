Lars Klingbeil – der Social-Media-Virtuose mit der Ukulele

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wusste schon vor Corona, wie das Selbstdarstellungsspiel im Internet funktioniert. Jetzt legt er noch mal eine Schippe drauf – an der Ukulele. Aber Juso-Chef Kevin Kühnert versteht nicht, was Klingbeil ihm musikalisch sagen will.

Berlin. Es gibt Politiker, die in Zeiten des Coronavirus langsam lernen, welche Chancen für sie in den sozialen Netzwerken stecken. Und dann gibt es natürlich die Politiker, die diese Möglichkeiten schon so lange und so selbstverständlich nutzen, dass es für sie eine andere Herausforderung gibt. Nämlich die, die in der Krise noch mal eine Schippe drauflegen. Einer, dem das so geht, ist der

“Hallo, hier ist Lars” – diesen Satz haben diejenigen, die Klingbeil etwa auf Instagram folgen, schon oft gehört. Der SPD-Generalsekretär gibt so Einblicke in die tägliche Arbeit eines Politikers. In der Krise nutzt er die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke virtuos.

Er liest vor, er spricht auf Instagram live mit der Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragten der Bundesregierung für die Digitalisierung, Dorothee Bär. Aber auch mit dem Dschungelcamp-Autoren Micky Beisenherz.

Klingbeil wagt sich sogar an sein Live-Debut an der Ukulele. Juso-Chef Kevin Kühnert fällt es schwer zu erraten, welchen Song er spielt. “Jetzt mal ehrlich”, fragt Klingbeil hinter auf Instagram – und will wissen, ob es an Kühnert oder an seinem Spiel gelegen habe.

Von Tobias Peter/RND