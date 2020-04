Warum Steinmeier heute Abend zur Nation spricht

Außerhalb von Weihnachten halten sich Bundespräsidenten mit TV-Ansprachen eher zurück. Doch heute wird sich Frank-Walter Steinmeier via ARD und ZDF direkt an die Bürger wenden. Die Vorbereitungen dazu laufen seit mehr als einer Woche.

Berlin. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Abend eine Rede an die Nation halten – auf dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise.

Die Ansprache soll knapp zehn Minuten dauern. Sie wurde am Samstagvormittag im Amtszimmer Steinmeiers im Berliner Schloss Bellevue aufgezeichnet. Bereits am Montag hatte das Bundespräsidialamt den Auftritt angekündigt. Am Donnerstag erfolgte eine “Stellprobe” mit Staatsoberhaupt und Mitarbeitern des ZDF. Der TV-Sender zeichnet die Ansprache auf und stellt sie allen zur Verfügung.

Warum hält Steinmeier ausgerechnet jetzt eine Rede an die Nation? “Aus unserer Sicht sind wir mit den Osterfeiertagen an einem neuralgischen Punkt”, sagte eine Sprecherin des Präsidenten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Viele Menschen spüren die Belastungen durch die Ausgangsbeschränkungen immer stärker.

“Arbeitsteilung” zwischen Merkel und Steinmeier

Die wichtigsten Repräsentanten des Staats betreiben eine Art “Arbeitsteilung”: Zu Beginn der Corona-Krise hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Rede an die Nation gehalten – damals verkündete sie die Kontaktsperren. Ähnliches ist vom Bundespräsidenten aber nicht zu erwarten. Er ist von Amts wegen nicht für politische Entscheidungen dieser Art zuständig. Aber Steinmeier hatte sich mit Videobotschaften bereits an die Bevölkerung gewandt und sie ermutigt. In seiner letzten Botschaft sprach er speziell Familien und Alleinerziehende an. Diesmal richtet sich Steinmeier explizit an alle Bundesbürger.

Zuletzt hatte ein Bundespräsident – außerhalb der Weihnachtsansprachen – 2005 zur Nation gesprochen. Damals begründete Horst Köhler die Auflösung des Bundestags, der Neuwahlen folgten.

Die Ansprache Steinmeiers ist um circa 19.15 Uhr im ZDF zu sehen und um circa 20.15 Uhr noch einmal in der ARD. Natürlich können Sie die Rede um 19.20 Uhr auch auf RND.de verfolgen.

Von Christian Burmeister/RND