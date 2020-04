SPD warnt Union: Corona-Krise wichtiger als K-Frage

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise kommt aus der SPD eine deutliche Warnung. Die Unions-Regierungschefs dürften das Krisenmanagement nicht als Bühne für den Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur verstehen, sagte Vize-SPD-Chefin Anke Rehlinger dem RND. Alle müssten an einem Strang ziehen.

Berlin. Der Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) für einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen hat zu erheblichem Unmut in der SPD geführt. „Der unionsinterne Schönheitswettbewerb um die Kanzlerkandidatur darf vernünftiges Krisenmanagement nicht überschatten“, sagte die stellvertretende SPD-Chefin Anke Rehlinger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Der Ausstieg aus dem weitgehenden Shutdown muss bundesweites Synchronschwimmen sein, kein föderaler Wettlauf.“ Rehlinger ist auch Vize-Regierungschefin und Wirtschaftsministerin im Saarland.

Laschet hatte am Osterwochenende erklärt, die Beschränkungen könnten in kleinen Schritten gelockert werden. Ein entsprechendes Positionspapier, das Experten im Auftrag der Landesregierung erarbeitet haben, soll in die Beratung der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einfließen, die für Mittwoch angesetzt ist.

Bei dem Treffen geht es vor allem um die Frage, ob und wie die corona-bedingten Einschränkungen, die zunächst bis zum kommenden Wochenende gelten, fortgesetzt werden müssen oder gelockert werden können.

Erst Parteivorsitz, dann Kanzlerkandidatur

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatten ein einheitliches Vorgehen beim so genannten Exit aus den Corona-Maßnahmen angemahnt.

Laschet ist einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, den Kramp-Karrenbauer nach nur kurzer Zeit im Amt wieder räumen will. Der zunächst für Ende April geplante Sonderparteitag wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Ein regulärer Parteitag, bei dem die Neuwahl auch erfolgen könnte, findet Ende des Jahres statt. Neben Laschet wollen bislang auch der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz sowie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und frühere Umweltminister Norbert Röttgen kandidieren.

Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden gilt auch als Vorentscheidung über den Unions-Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021. Ein möglicher weiterer Kandidat hierfür ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, der in den Umfragen derzeit weit vorne liegt. Söder hat allerdings bislang stets erklärt, kein Interesse an einer Kanzlerkandidatur zu haben.

