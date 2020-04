Spahn zufrieden mit Verhalten der Bürger am Osterwochenende

Die Bürger hätten sich am Osterwochenende gut an die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehalten, findet Jens Spahn. Das sei eine wichtige Voraussetzung für mögliche Lockerungen. Nachdem bei Twitter ein Foto mit ihm in einem vollen Fahrstuhl aufgetaucht war, musste der Gesundheitsminister zugeben, dass das Abstandhalten auch ihm nicht immer einfach falle.

Wiesbaden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich zufrieden mit dem Verhalten der Bürger am Osterwochenende gezeigt. Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise hätten „eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und Unterstützung“ in der Bevölkerung gefunden, sagt er am Dienstag in Wiesbaden. Das sei wichtig für das weitere Vorgehen und für mögliche Lockerungen der Corona-Regelungen.

Bei den Entscheidungen über mögliche Lockerungen kommt es nach Spahns Einschätzung auf genaues Abwägen an. „Am Ende geht es darum, die richtige Balance zu finden zwischen Gesundheitsschutz, öffentlichem Leben und der Wirtschaft“, sagte er. Es werde „vorsichtige erste Schritte“ in eine neue Normalität geben. „Es geht darum, mit dem Virus zu leben und leben zu lernen.“

Spahn hatte zuvor an einer Sitzung des hessischen Corona-Kabinettausschusses teilgenommen. Am Vormittag war er außerdem zu Besuch im Uni-Klinikum in Gießen gewesen, um sich dort über die Situation angesichts der Corona-Krise zu informieren.

“Abstand halten nicht immer einfach”

Spahn nahm die gemeinsame Pressekonferenz mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier auch zum Anlass, um sich kurz und schmunzelnd zu einem Foto zu äußern, das sich am Dienstag in den sozialen Medien verbreitet hat und für Kritik sorgte. Darauf Sind Spahn, Bouffier und neun weitere Personen, darunter Klinikmitarbeiter, in einem Aufzug zu sehen. Alle abgebildeten tragen einen Mundschutz, größeren Abstand halten sie jedoch nicht.

Das Tragen von Mundschutzmasken werde auch durch ein größeres Angebot für viele Menschen immer alltäglicher, sagte Spahn auf der Pressekonferenz. Er fügte hinzu: „Dass es wichtig ist, Abstand zu halten, auch wenn man Mundschutz trägt, und dass das nicht immer so einfach ist, haben wir ja gerade gesehen.“

RND/dpa/feh