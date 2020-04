Generalbundesanwalt zerschlägt islamistische Terrorzelle in NRW

Sie hatten bereits Waffen: Deutsche Sicherheitsbehörden haben eine IS-Terrorzelle zerschlagen und damit offenbar Anschläge auf US-Stützpunkte und einen Islamkritiker verhindert. Ursprung der Razzia waren polizeiliche Ermittlungen.

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt hat am frühen Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier mutmaßliche Terrorverdächtige aus Tadschikistan festnehmen lassen. Die vier Männer waren als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist und sollen gemeinsam mit einem bereits in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen im Namen der Terrororganisation Islamistischer Staat (IS) eine terroristische Vereinigung gegründet haben, um in Deutschland Anschläge zu verüben.

Im Visier der Islamisten standen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Einrichtungen des US-Militärs in Deutschland sowie ein Islamkritiker. Die Person und zwei US-Luftwaffenstützpunkte sollen gezielt ausgespäht worden sein. Ein genauer Zeitpunkt für die Anschläge sei noch nicht festgelegt worden.

350 Polizisten waren im Einsatz

Spezialkräfte des Landes Nordrhein-Westfalen und Beamte des mit den Ermittlungen befassten Polizeipräsidiums Düsseldorf nahmen die Verdächtigen in den Städten Essen, Neuss und Kreuztal bei Siegen sowie im Kreis Heinsberg fest.

Nach Aussage von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) waren insgesamt 350 Polizisten an 13 Orten im Einsatz. Es habe Einsätze unter anderem auch in Solingen und Wuppertal gegeben. Dabei wurden vor allem die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Mit den polizeilichen Ermittlungen wurde neben dem Polizeipräsidium Düsseldorf auch das Bundeskriminalamt beauftragt.

Zwei der Verhafteten werden als islamistische Gefährder geführt

Reul sagte, die Behörden in NRW hätten die Beschuldigten seit Beginn dieses Jahres observiert. Von den fünf Verdächtigen würden zwei als sogenannte Gefährder geführt. „Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass die Gefahren durch den islamistischen Terrorismus für Deutschland und Nordrhein-Westfalen keineswegs gebannt sind“, sagte der CDU-Politiker. Der Islamismus bleibe neben dem Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Laut Bundesanwaltschaft sind die fünf Männer dringend verdächtig, sich im Januar 2019 dem IS angeschlossen und in Deutschland eine Terrorzelle gegründet zu haben. Zunächst hätten sie geplant, nach Tadschikistan auszureisen, um dort im Rahmen des bewaffneten „Dschihad“ an Kämpfen gegen die Regierung teilzunehmen.

Beschuldigte erhielten Anweisungen aus Syrien und Afghanistan

Nachdem von diesem Ziel Abstand genommen worden sei, hätten die Beschuldigten geplant, in Deutschland Anschläge zu verüben. Nach Angaben der obersten deutschen Ermittlungsbehörde standen sie dabei in Kontakt zu zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan, von denen sie entsprechende Anweisungen erhalten haben sollen.

Die Terrorzelle soll bereits über Schusswaffen und scharfe Munition verfügt haben. Dem Beschuldigten Ravsan B. wird vorgeworfen, Anleitungen für die Herstellung sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) besessen und zu dessen Bau einige der dafür notwendigen Komponenten in einem Internet-Versandhandel gekauft zu haben.

Attentate standen nicht unmittelbar bevor

Attentate hätten dennoch nicht unmittelbar bevorgestanden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Verfassungsschutz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Trotzdem darf man den Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Ursprung für die Razzien seien polizeiliche Ermittlungen in NRW gewesen.

Laut Bundesanwaltschaft transferierten die Beschuldigten zur Finanzierung ihrer Planungen in Syrien gesammeltes Geld über die Türkei nach Deutschland. Um an weitere Mittel zu gelangen, habe der Beschuldigte Ravsan B. einen mit 40.000 US-Dollar dotierten Auftrag für einen Mordanschlag in Albanien angenommen. Die Ausführung sei jedoch kurzfristig gescheitert.

Die Beschuldigten sollen noch an diesem Mittwoch in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Von Jörg Köpke/RND