Kontakt, Handel, Schulstart – Was Merkel heute verkünden könnte

Die Erwartungen vieler von den Corona-Beschränkungen betroffenen Bürger, Geschäftsleute und Betriebe sind hoch: Am Nachmittag beraten Bund und Länder über die schrittweise Rückkehr zur Normalität. Einige Maßnahmen wird Kanzlerin Angela Merkel in einer anschließenden Pressekonferenz verkünden. Diese könnten dazu gehören:

Berlin. Unmittelbar vor den Beratungen über Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen hat die Bundesregierung zu größter Vorsicht gemahnt. Bürger und Staat hätten im Kampf gegen das Virus etwas erreicht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Um dies nicht zu gefährden, müsse man jetzt “jeden Übermut, jede Nachlässigkeit vermeiden”. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Nachmittag über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in der Corona-Krise beraten. Danach wird es eine Pressekonferenz geben.

Verlängerung der Kontakteinschränkungen bis 3. Mai

Im Kampf gegen das Coronavirus will der Bund den Ländern vorschlagen, die Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzleichefs der Länder am Vortag. Diese Beschlussvorlage wurde laut Teilnehmerkreisen am Mittwoch von den Ministerpräsidenten der Länder angenommen.

Öffnung von Geschäften bis zu 800 Quadratemetern

Es soll die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder ermöglichen werden. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hervor. Danach könnten die Länder solche Geschäfte unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen. Die seit Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sollen grundsätzlich bis 3. Mai verlängert werden.

Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen nach dem Papier Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen. Unter gleichen Auflagen sollten auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten wieder öffnen können. Unter jenen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar sei, „sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten“, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“. Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen nach den Vorstellungen des Bundes untersagt bleiben. Hotels sollten auch weiterhin “nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung” stehen.

Grenzkontrollen werden verlängert

Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen für weitere 20 Tage bis zum 4. Mai gelten. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin mit. Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seit Mitte März nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte in Brüssel deutlich, dass sie nicht mit einem schnellen Ende der Grenzkontrollen in Europa rechnet.

Unterricht wird schrittweise ab 4. Mai wieder aufgenommen

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt.

Keine Großveranstaltungen bis 31. August

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen sind davon auch Fußballspiele. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf dieses prinzipielle Verbot.

Rund 130.000 Infektionen und 3200 Todesfälle in Deutschland

In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 128.500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: 126.600). Mindestens 3222 (Vortag: 2998) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte starben bislang bundesweit. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 72.600 Menschen die Infektion überstanden. Experten rechnen auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Die höchsten Zahlen registrierter Infektionen weist das Bundesland Bayern auf – mit mehr als 33.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 891 Toten.

