Arbeiterinnen in Shanghai stellen Schutzmasken in einer Maskenfabrik her. Quelle: Wang Xiang/XinHua/dpa

US-Botschafter: China blockiert Export medizinischer Ausrüstung nicht Während China inzwischen den Umschwung geschafft hat, setzt die Corona-Pandemie den USA schwer zu. Zum Missfallen der USA hatten sich zuletzt die Lieferungen von Masken und Schutzausrüstung aus China verzögert. Doch dafür nennt der US-Botschafter in Peking nun einen konkreten Grund. Peking. China hat nach Einschätzung des dortigen US-Botschafters Terry Branstad nicht absichtlich die Ausfuhr medizinischer Ausrüstung für die Bekämpfung des Coronavirus blockiert. Die Lieferung von Masken und ähnlicher Ausstattung habe sich zwischenzeitlich verlangsamt, doch der Grund scheine eine strengere Umsetzung von Qualitätsstandards in China gewesen zu sein, sagte Branstad am Mittwoch. Zuvor habe es Beschwerden gegeben, dass China minderwertige Ware geliefert habe. Mehrere Probleme seien gelöst worden, sagte Branstad. Die Lieferungen an die USA begannen, nachdem die inländische Nachfrage in den vergangenen Wochen zurückging und die Zahl der dortigen Neuinfektionen stark fiel. Jetzt, wo die inländische chinesische Nachfrage nach Schutzausrüstung auf normale Niveaus sinke, habe es für seine Botschaft oberste Priorität, Schutz- und medizinische Ausrüstung in die USA zu schaffen, sagte er. Entspannung zwischen USA und China? Die USA seien zwar beunruhigt wegen des anfänglichen Umgangs mit dem Corona-Ausbruch in Wuhan, doch solche Themen sollten erst behandelt werden, wenn die Pandemie unter Kontrolle sei, sagte Branstad. Es wird vermutet, dass Chinesen die Bekanntmachung des Ausbruchs im Januar aus politischen Gründen um mehrere entscheidende Tage verzögert haben, was eine weitere Ausbreitung des Virus ermöglichte. China hat dies trotz starker Belege bestritten. Die chinesische Kooperation bei der Lieferung von Ausrüstung für die Virenbekämpfung und die Umsetzung der sogenannten Phase-Eins-Handelsvereinbarung mit den USA könnten dazu beitragen, dass die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nachlassen, sagte Branstad. Gleichwohl werde es aber immer Spannungen und Konflikte zwischen den USA und China geben. RND/AP