Schulöffnungen, Kontakte, Masken: Diese Corona-Maßnahmen gelten in ihrem Bundesland

In einer Videokonferenz haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus beraten. Welche Bundesländer folgen den Beschlüssen im Bund? Und wo werden die Maßnahmen gelockert? Alle wichtigen Infos zu ihrem Bundesland lesen Sie hier.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch über mögliche schrittweise Lockerungen der harten Beschränkungen in der Corona-Krise diskutiert. Doch welche Regelungen nun gelten, hängt auch vom jeweiligen Bundesland ab. Eine Übersicht.

Sachsen

In Sachsen sollen die Schulen nach Angaben von Ministerpräsident Michael Kretschmer ab der kommenden Woche mit dem Wiedereinstieg in den Unterricht beginnen. Zunächst sollten die Abschlussklassen wieder in die Schulen gehen, sagte der CDU-Politiker dem MDR schon vor der Konferenz. Anschließend werde nach zwei bis drei Wochen über weitere Klassenstufen entschieden.

Mit Blick auf Bayern, das mit der Öffnung der Schulen noch warten will, sagte Kretschmer, Sachsen müsse früher wieder mit dem Unterricht anfangen, um mit Blick auf die Ferientermine im Zeitplan zu bleiben.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Auch in anderen Bereichen werde über schrittweise Lockerungen gesprochen. Dies könne aber nicht auf einmal geschehen, weil ansonsten bisherige Erfolge gefährdet würden. Etwa in der Arbeitswelt sollte es mehr Möglichkeiten geben, auch beruflich tätig zu sein, damit die Beschäftigten ihr eigenes Geld verdienen könnten. Dabei müsse aber klug abgewogen werden, betonte Kretschmer.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sollen die Schulen nach den Osterferien ebenfalls schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später könnten die ersten Kita-Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen.

Das Land ist für alle Fälle mit einem Pandemie-Gesetz vorbereitet. Es wurde vom Landtag am Dienstag mit großer Mehrheit verabschiedet. Für den Fall einer katastrophalen Entwicklung sieht es außerordentliche Regierungsbefugnisse vor.

Aufatmen können auch kleine Unternehmen und Selbstständige: Nach der Aussetzung der Corona-Soforthilfe wegen Betrugsfällen soll das Programm am Freitag wieder starten.

Saarland

Das Saarland will alle Bewohner sowie das gesamte Personal von Pflege- und Senioreneinrichtungen auf das Coronavirus testen. Hierzu hat das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Virologischen Institut des Universitätsklinikums in Homburg ein Konzept entwickelt, wie das Ministerium jetzt mitteilte. Demnach sollen Pflegeheimbewohner insgesamt zweimal im Abstand von einer Woche und das Pflegepersonal fortlaufend zweimal die Woche untersucht werden.

Die Abstrichuntersuchungen sollen nach Angaben des Ministeriums vom Personal der Pflegeeinrichtungen vorgenommen werden. Zunächst sollten Einrichtungen getestet werden, in denen bisher keine Coronafälle aufgetreten seien, hieß es. Dabei gehe es um 116 von 157 Pflegeheimen. Sobald valide „Antikörpertests“ verfügbar seien, sollten in einem zweiten Schritt Pfleger und Bewohner auch auf diese getestet werden.

Zudem werden die strengen Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch an.

Hessen

Hessen verlängert die strengen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ebenfalls bis zum 3. Mai. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit. So dürfen Menschen in Hessen in der Öffentlichkeit weiterhin nur alleine oder zu zweit unterwegs sein.

Der Unterricht an Hessens Schulen soll jedoch schrittweise wieder aufgenommen werden. Ein Konzept dafür solle noch erarbeitet werden. Für Schüler in Abschlussklassen sei aber ein Unterrichtsbeginn Ende April denkbar.

Rheinland-Pfalz

Bis Ende August wird es wegen der Corona-Krise auch in Rheinland-Pfalz keine Großveranstaltungen geben. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Zudem bleiben die umfassenden Kontaktbeschränkungen vorerst bestehen.

Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen auch in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Schulen und Kitas bleiben jedoch auch nach den Osterferien geschlossen. Es solle weiter eine Notbetreuung geben, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Ab dem 27. April sollen dann erste Schüler wieder in die Schulen gehen, am 4. Mai würden dann weitere Schülergruppen folgen.

Bayern

Besonders vom Coronavirus betroffene Länder können nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie abweichen. Bayern beispielsweise will mit dem Schulbetrieb erst ab 11. Mai statt ab 4. Mai schrittweise wieder beginnen.

Man habe Spielräume und einen Rahmen entwickelt, weil die Länder unterschiedlich betroffen seien, sagte Söder am Mittwoch nach knapp vierstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Für Bayern sagte Söder bereits: „Wir werden das vorsichtiger angehen und etwas zurückhaltender angehen.“ Und auch bei der Öffnung bestimmter Läden werde man „etwas zeitversetzt“ vorgehen, kündigte er an.

Dieser Text wird regelmäßig um noch fehlende Bundesländer und neuste Entwicklungen aktualisiert.

RND/dpa