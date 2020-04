Livestream: Markus Söder über bayerische Sonderwege aus Corona-Krise

Rund vier Stunden haben sich die Chefs von Bund und Ländern am Mittwoch über die Exitstrategien verhandelt. Doch der Einstieg in den Ausstieg ist schwierig – für den Corona-Hotspot Bayern ganz besonders. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht darüber nach der Kabinettssitzung in München – hier im Livestream.

München. Auch beim Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand drehen sich die Uhren in Bayern anders als im restlichen Deutschland.

Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) legt an diesem Donnerstag den genauen Fahrplan für die kommenden Wochen fest.

Dabei soll das am Mittwoch von Bund und Ländern generell vereinbarte Konzept für die Öffnung von Schulen und Handel mit konkreten Terminen hinterlegt werden.

Söder hatte am Mittwochabend in Berlin nach der Schalte von Bund und Ländern erklärt, dass Bayern den Weg grundsätzlich richtig fände, beim Zeitplan für einige Punkte aber vorsichtiger und etwas zurückhaltender vorgehen wolle.

Konkret nannte Söder bereits eine spätere Öffnung der Schulen: Während das Berliner Kompromisspapier den 4. Mai als Start für den schrittweisen Start des Schulbetriebs nennt, strebe Bayern den 11. Mai an, sagte er.

Ein bayerischer Sonderweg zeichnet sich auch bei den Lockerungen im Handel an: Söder meldete in Berlin bereits Zweifel daran an, dass er die Kompromissformel für eine Wiederöffnung von kleineren Läden bis zu eine Größe von 800 Quadratmetern ab kommendem Montag so übernehmen wolle. Er halte das für “zu viel”, so Söder in Berlin.

Dem Vernehmen nach war Bayern in die Verhandlung mit einer Obergrenze von 400 Quadratmetern gegangen. Man werde auch terminlich bei den Öffnungen von Geschäften “etwas zeitversetzt” vorgehen.

Söders Vorsicht hat einen Grund: Der Süden Deutschlands ist stärker betroffen als andere Teile von Deutschland. Bis Mittwoch wurden 34 664 Menschen positiv auf das Sars-CoV-2 getestet – bisher starben 995 Menschen an den Folgen. Zum Vergleich: Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 16 310 Menschen.

