Wegen Corona: Türkischer Mafiaboss aus Gefängnis entlassen

Die Coronakrise hat in der Türkei dazu geführt, dass Häftlinge aus Gefängnissen entlassen werden. Frei ist nun auch der berüchtigte Mafiaboss Alaattin Cakici. Verurteilt worden ist er unter anderem wegen Anstiftung zum Mord.

Istanbul. Nach der Entlassung Tausender Häftlinge wegen der Corona-Krise in der Türkei ist auch ein berüchtigter Mafiaboss wieder auf freiem Fuß. Der unter anderem wegen Anstiftung zum Mord verurteilte Alaattin Cakici sei am Donnerstag in Ankara aus dem Gefängnis entlassen worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Der Sender Habertürk meldete, Cakici sei auf Bewährung freigekommen.

Das Gesetz, das die Entlassung von bis zu 90 000 Häftlingen wegen der Corona-Krise ermöglicht, war am Dienstag vom Parlament in Ankara verabschiedet worden. Menschenrechtler und Anwälte kritisieren die Regelung, weil sie Inhaftierte unter Terrorvorwürfen und Untersuchungshäftlinge ausschließt.

Haft wegen Anstiftung zum Mord

Cakici wurde nach Habertürk-Angaben 1998 in Frankreich festgenommen und wegen zahlreicher Vergehen verurteilt. 2006 bekam er demnach zunächst lebenslange Haft wegen Anstiftung zum Mord an seiner Ex-Frau. Das Strafmaß wurde später auf 19 Jahre und zwei Monate reduziert.

Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, hatte 2018 Cakicis Freilassung gefordert. Die MHP hatte das von der Regierungspartei AKP eingebrachte Gesetz zur Entlassung der Häftlinge unterstützt.

RND/dpa