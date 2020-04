Corona: Schweiz lockert Maßnahmen – Unterricht ab 11. Mai

Ab dem 27. April will die Schweizer Regierung die Maßnahmen in der Corona-Krise lockern. Einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, müssen aber ein “überzeugendes Schutzkonzept” vorlegen. Längerfristig sind jedoch noch weitere Schritte geplant.

Bern. Die Schweizer Regierung lockert vom 27. April an schrittweise die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Wie Präsidentin Simonetta Sommaruga am Donnerstag mitteilte, dürfen dann unter anderem Friseursalons sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Die Geschäfte müssten aber ein „überzeugendes Schutzkonzept“ vorlegen und dabei aufzeigen, wie die Kundschaft und die Angestellten geschützt werden. Auch die Einschränkungen etwa für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Massagen werden mit dem 27. April aufgehoben. Zwei Wochen später soll, sofern die Infektionen mit Sars-CoV-2 unter Kontrolle bleiben, der Unterricht an den meisten Schulen wieder aufgenommen werden.

In der Schweiz läuft das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März auf Sparflamme. Fast alle Geschäfte sowie alle Restaurants, Märkte, Museen und Freizeitbetriebe sind derzeit geschlossen. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wurden von der Maßnahme ausgenommen. Private und öffentliche Veranstaltungen sind verboten.

Der dritte Schritt der Lockerungen soll nach Angaben von Sommaruga im Idealfall am 8. Juni folgen. Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete, sollen Berufs- und Hochschulen dann wieder Präsenzveranstaltungen abhalten dürfen. Gleichzeitig sollen Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, botanische Gärten und Zoos wieder öffnen und das Versammlungsverbot gelockert werden. Die Details zu dieser Etappe will der Bundesrat Keystone-SDA zufolge am 27. Mai beschließen.

Die Schweiz ist von der Pandemie erheblich getroffen worden. Bis Donnerstag waren mehr als 26 500 Sars-CoV-2-Infektionen bestätigt. Zudem wurden bisher mehr als 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Zu Engpässen im Schweizer Gesundheitswesen ist es aber bisher aber nicht gekommen.

RND/dpa