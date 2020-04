New York verlängert Corona-Maßnahmen und funktioniert 11.000 Hotelzimmer um

Der US-Bundesstaat New York verlängert seine Corona-Maßnahmen. Dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo zufolge müssen noch immer 2000 Menschen täglich in Krankenhäuser gebracht werden. Im Kampf gegen das Coronavirus werden nun Tausende Hotelzimmer umfunktioniert.

New York. Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sind die relativ strengen Ausgangsbeschränkungen bis Mitte Mai verlängert worden. In Absprache mit anderen Bundesstaaten der Region seien die Beschränkungen zunächst bis zum 15. Mai verlängert worden, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Donnerstag. Wie es danach weitergehe, müsse man sehen. Die Beschränkungen sehen unter anderem vor, dass die Menschen so viel wie möglich zu Hause bleiben sollen, „nicht lebensnotwendige“ Geschäfte müssen geschlossen bleiben.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Unterdessen verdichten sich in dem Bundesstaat allerdings auch die Anzeichen für eine Trendwende in der Krise. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern war am Donnerstag erneut rückläufig, ebenso die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und an Beatmungsgeräten. Es gebe aber noch immer fast 2000 Personen mit dem Virus, die täglich in die Krankenhäuser kämen, sagte Cuomo. In New York wurden am Mittwoch 606 Todesfälle mit dem Virus festgestellt. Das war die niedrigste tägliche Zahl seit mehr als einer Woche. „Dies geht noch immer mit einer richtig tragischen, tragischen Geschwindigkeit weiter“, sagte Cuomo.

Insgesamt sind in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern bereits mehr als 200.000 Menschen infiziert und mehr als 11.000 gestorben.

Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, gab zudem bekannt, dass 11.000 leere Hotelzimmer umfunktioniert werden. Die Stadt habe vor, die Zimmer als Quarantäne-Orte für Personen in dicht bewohnten Wohnungen, für Bewohner von Obdachlosenunterkünften und für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die ihre Familienmitglieder nicht anstecken wollten, zu verwenden, informierte de Blasio.

New Yorker Bürgermeister: “Es liegt an Ihnen, Mr. President”

Die Stadt New York rechne auch damit, dass der Haushalt wegen des Coronavirus in den kommenden 15 Monaten um 7,4 Milliarden Dollar zurückgehe, sagte de Blasio. Er forderte US-Präsident Donald Trump und den Kongress auf, Städten und US-Staaten eine Geldspritze zu geben. „Wenn Sie führen, wird der Senat folgen. Wenn Sie schweigen, werden sie es nicht tun. Es liegt an Ihnen, Mr. President“, sagte de Blasio bei einem Pressebriefing. Er habe am Mittwoch mit Trump gesprochen und ihm gesagt, dass dessen Heimatstadt ihn brauche.

RND/dpa/AP/ka