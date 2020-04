“Eure Entscheidung”: Trump will USA in drei Phasen öffnen

Donald Trump will die USA soll schnell wie möglich wieder öffen: Das ist kein Geheimnis. Wie das geschehen soll, darüber stritt der US-Präsident zuletzt mit den Gouverneuren. Trump hat nun offenbar eingelenkt – und will Richtlinien für Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorstellen.

Donald Trump will die Corona-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten so schnell wie möglich lockern, das Land “wieder aufsperren”. In einer Telefonschalte mit den US-Gouverneuren, die “CNN” und der “New York Times” in Auszügen vorliegt, soll der US-Präsident nun dafür geworben haben, einige Bundesstaaten noch vor dem 1. Mai zu öffnen. Dafür scheint er sich sogar, von seinen Allmachtsfantasien verabschieden zu wollen, nur er könne entscheiden, wann und wie die USA wieder hochgefahren werden: “Ihr seid verantwortlich, ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Wir werden euch zur Seite stehen und unser Land wieder öffnen. Die Menschen wollen arbeiten“, rief er laut den übereinstimmenden Medienberichten den Gouverneuren zu.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Zuvor kündigte Trump mit einem Tweet an, dass er am Donnerstagabend im Weißen Haus Richtlinien bekannt geben wolle, um das Land wieder zu öffnen.

Die US-Regierung will laut “CNN” den normalen Betrieb von Geschäften und Schulen in drei Phasen wiederherstellen. Das solle aber nur für Orte mit starken Test-Zahlen und einer Abnahme von Fällen des neuen Coronavirus gelten. Jede Phase soll mindestens 14 Tage dauern. Damit soll dafür gesorgt werden, dass die Virusausbreitung nicht wieder zulegt.

Eine komplette Rückkehr zur Normalität soll es laut der Nachrichtenagentur Associated Press erst geben, nachdem danach noch einen Monat lang geprüft wurde, ob die Lockerung der Beschränkungen nicht zu einem neuen Aufflackern von Virusherden geführt hat. Dem Vernehmen nach rechnen US-Regierungsvertreter damit, dass einige Einschränkungen, vor allem Distanz zu anderen, möglicherweise bis Jahresende aufrechterhalten werden müssten.

Trump: Auch Corona-Maßnahmen führen zu Toten

Das seien die Ergebnisse der “Verhandlungen”, die auch von dem US-Top-Virologen Anthony Fauci mitgetragen werden würden, beteuerte Trump gegenüber den Gouverneuren. Der US-Präsident soll an mehreren Stellen des Telefonats deutlich gemacht haben, dass der Zustand einiger Bundesstaaten es ja zulassen würde, schneller zum Normalzustand zurückzukehren. Denn auch ein Land im Lockdown würde zu Toten führen, so Trump.

Der US-Bundesstaat New York hat seine Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Covid-19 hingegen bereits verlängert. Andrew Cuomo, New Yorks Gouverneur, dehnte die Maßnahmen bis zum 15. Mai aus. Wann der Lockdown gelockert werde, sei laut Cuomo keine “emotionale oder politische Entscheidung”, sondern werde zu gegebener Zeit von Experten beschlossen.

RND

Von Alexander Krenn/RND