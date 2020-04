Conti, DB, Metro und Co. fordern: Blutspendeverbot für Schwule soll fallen

Homosexuelle Männer sind in Deutschland faktisch pauschal von der Blutspende ausgeschlossen. Dagegen gibt es schon lange Kritik – jetzt meldet sich rund ein Dutzend Unternehmen zu Wort. Sie halten die bestehenden Regeln für diskriminierend und bitten den Bundesgesundheitsminister und die Ärztekammer um eine Änderung.

Berlin. Rund ein Dutzend Unternehmen der Deutschen Wirtschaft – unter ihnen die Deutsche Bahn, Metro und Continental – fordern gemeinsam, das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer in Deutschland aufzuheben.

Viele Unternehmen stellten Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden wie dem Deutschen Reuten Kreuz regelmäßig Räumlichkeiten für Blutspendeaktionen zur Verfügung, schreiben die Unternehmen in einem gemeinsamen Positionspapier mit der Stiftung Prout at Work, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Das Papier soll jetzt unter anderem an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Präsidenten der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt verschickt werden.

Die Richtlinie Hämotherapie und ihre Folgen

Die Unternehmen lüden ihre Mitarbeiter zur Blutspende ein, bei der Spenderauswahl werde dann allerdings die „Richtlinie Hämotherapie“ der Bundesärztekammer angewendet. „Diese Vorgaben widersprechen allerdings in ihrem Umgang mit sexuellen Minderheiten unserem Ziel, unseren Mitarbeitern ein diskriminierungsfreies Umfeld zu ermöglichen“, heißt es in dem Positionspapier.

Nach dieser Richtlinie dürfen homosexuelle Männer kein Blut spenden – es sei denn, sie hatten zwölf Monate lang keinen Geschlechtsverkehr. Dies führe zu ihrem pauschalen Ausschluss von der Blutspende, wird in dem Positionspapier kritisiert. Diese Regelung empfänden die Unternehmen als „diskriminierend gegenüber unseren homo-, bi- und transsexuellen Mitarbeitenden“.

Die Frage nach dem Risikoverhalten

Zur Begründung heißt es: „Durch die ausschließliche Anknüpfung der Richtlinie an die sexuelle Orientierung wird ihnen pauschal ein Risikoverhalten unterstellt – unabhängig von ihrem tatsächlichen sexuellen Verhalten und ihrer individuellen Lebenssituation wie zum Beispiel einer monogamen Partnerschaft.“ In dem Papier wird vorgeschlagen, durch gezielte Befragung nach dem Risikoverhalten herauszufinden, ob tatsächlich ein höheres Übertragungsrisiko etwa von HIV bestehe.

Einige Unternehmen hätten sich entweder bereits dazu entschieden, die Blutspendenaktionen vorerst auszusetzen oder sie dächten konkret darüber nach. Es sei ihnen nicht nur ein Anliegen, sie seien auch verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor Diskriminierung zu schützen.

Von Tobias Peter/RND