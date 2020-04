Schäuble will Schülern Sommerferien kürzen – Lehrer dagegen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fordert, die Schulferien zu verkürzen – es sei ohnehin unklar, wie und wo Urlaub möglich sei. Stattdessen bekämen die Schüler die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Der Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands hält den Vorschlag für fehl am Platz.

Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat eine Verkürzung der Sommerferien ins Gespräch gebracht.

“Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen”, sagte der CDU-Politiker der Zeitung “Augsburger Allgemeine”. Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

“Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann”, sagte Schäuble. “Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein.” Deshalb könne er die verstehen, “die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen”.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Viele Deutsche verschieben Sommerurlaub

Gut ein Drittel aller Deutschen hat den Sommerurlaub aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin bereits verschoben oder storniert. Das geht aus dem “ARD-Deutschlandtrend” hervor. Demnach haben 14 Prozent der Wahlberechtigten ihren Urlaub bereits storniert, 21 Prozent haben geplante Buchungen verschoben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfiehlt, stattdessen ein Urlaubsziel in Deutschland zu wählen. „Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen, wo es wundervolle Ziele gibt.“, sagte Söder in “Bild live”.

Lehrerpräsident: Debatte um verkürzte Sommerferien fehl am Platz

Für den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, stehen kürzere Sommerferien wegen der Corona-Krise aktuell nicht zur Debatte. “Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um die Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl”, sagte Meidinger am Freitag im “Deutschlandfunk”. “Ich glaube auch, dass das gar nicht mal den großen Effekt hat.” Vielmehr brauche es jetzt “ein großes Gesamtkonzept”.

RND/dpa