Heil erwägt wegen der Corona-Krise einen Stufenplan für Grundrente

Die Grundrente soll eigentlich ab dem 1. Januar 2021 eingeführt werden. Die Corona-Krise bedeutet jedoch auch für die gesetzliche Rentenversicherung eine zusätzliche Belastung. Deshalb zieht Bundesarbeitsminister Heil einen Stufenplan bei der Grundrenten-Einführung in Betracht.

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwägt angesichts schwieriger Vorbereitungen einen Stufenplan zur Einführung der Grundrente für Geringverdiener. Ein zügiges Inkrafttreten des Gesetzes und die Umsetzung zum 1. Januar 2021 würden weiter angestrebt, heißt es in einer Gegenäußerung zu einer Stellungnahme des Bundesrats. Es werde aber auch nicht verkannt, dass die Umsetzung mit hohem Aufwand besonders für die gesetzliche Rentenversicherung verbunden sei, bei der die Corona-Krise zu Belastungen führe. Zuerst berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Samstag) darüber.

Rückwirkende Zahlung

„Vor diesem Hintergrund könnte der Vorschlag einer gestaffelten Umsetzung mit rückwirkender Zahlung der Grundrentenzuschläge für Bestandsrentner grundsätzlich in Betracht zu ziehen sein“, heißt es in der Regierungsäußerung. Das könnte den Rentenversicherungsträgern den Verwaltungsvollzug erleichtern und gewährleisten, dass zumindest der Rentenzugang ab 1. Januar 2021 zu prüfen und zu bescheiden sei. Bei einer solchen Staffelung wären auch Anpassungen bei flankierenden Freibetragsregelungen erforderlich.

Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Grundrente zum 1. Januar 2021 einzuführen. Damit sollen die Renten von rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Bezügen aufgebessert werden. Geringverdiener, die mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege vorweisen können, sollen die Grundrente erhalten können. Im Startjahr soll sie 1,4 Milliarden Euro kosten.

Der CDU-Sozialpolitiker Peter Weiß sagte der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, die Union stehe zu der Verabredung mit der SPD. Man müsse Warnungen der Rentenversicherung zur Umsetzung aber ernst nehmen. “Ein schrittweises Inkrafttreten der Grundrente könnte deshalb sinnvoll sein – auch um sie für die Rentenversicherung administrierbar zu machen.” Der Union komme es darauf an, dass in einer ersten Stufe die Freibetragsregelungen in Kraft treten. Andere Unionspolitiker forderten, die Einführung der Grundrente um ein Jahr zu verschieben.

