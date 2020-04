Laschet: “Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten”

Sachsen startet bereits am Montag mit kleinen Gottesdiensten – alle anderen Bundesländer halten Gotteshäuser im Zuge der Corona-Pandemie dagegen noch geschlossen. Das trifft bei vielen Gläubigen im Zuge von beschlossenen Wieder-Öffnungen von Geschäften auf Unverständnis. Jetzt fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine möglichst baldige Öffnung von Kirchen, Synagogen und Moscheen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Kirchen, Synagogen und Moscheen möglichst bald wieder zu öffnen. „Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten“, sagte Laschet am Sonntag im Deutschlandfunk. Dass sich Menschen nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sei eine massive Einschränkung der Grundrechte, die man jeden Tag aufs Neue begründen müsse. Von Montag an dürfen vielerorts kleinere Geschäfte, aber auch Auto- und Möbelhäuser wieder die Türen öffnen.

Sachsen ab Montag mit Gottesdiensten bis 15 Personen

Vertreter von Religionsgemeinschaften und Kirchen wollen in den kommenden Tagen gemeinsam mit Bund und Ländern ein Konzept erarbeiten, wie Gottesdienste in Deutschland bei Einhaltung der Hygieneregeln zum Schutz vor Corona schrittweise wieder möglich werden. Sachsen will schon ab diesem Montag unter bestimmten Bedingungen wieder öffentliche Gottesdienste erlauben. Teilnehmen dürfen daran maximal 15 Gläubige.

