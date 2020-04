Fünf Tipps zur schnellen Rettung der EU

Von allen Videokonferenzen, die in Europa seit Beginn der Viruskrise durchs Netz rauschten, ist die für Donnerstag geplante Schalte der EU-Regierungschefs mit Abstand die wichtigste.

Was ist mit der Kanzlerin los? Warum äußert sie sich nicht detaillierter zum Thema Nummer eins in der EU, der finanziellen Solidarität angesichts von Virus- und Wirtschaftskrise?

Es gab viele, die in den vergangenen Tagen mit der dieser Frage an hohen und höchsten Stellen in Berlin sondierten, im Kanzleramt zum Beispiel. Vertreter in- und ausländischer Interessen waren darunter, Wirtschaftsleute, Politiker, mitunter auch Leute, die sich einfach nur um die Zukunft Europas Sorgen machen.

Müsste Angela Merkel, wurde gefragt, nicht etwas erwidern auf die immer neuen Rufe des italienischen Regierungschef Giuseppe Conte nach Coronabonds? Immer wieder, zuletzt noch einmal in der “Süddeutschen Zeitung” hatte der Italiener diese neue Art der Schuldenfinanzierung gefordert: Eine gemeinsame Haftung aller EU-Staaten könnte, so kalkuliert Conte, die Zinsen niedriger halten, als wenn allein Rom neue Schulden aufnimmt.

Andere wollten wissen, was Merkel zu den Äußerungen Emmanuel Macrons sagt. Der hatte in einem mehr als düsteren Interview mit der “Financial Times” davor gewarnt, dass im Fall einer unzureichenden Solidarität innerhalb der EU in vielen Ländern ein Sieg EU-feindlicher Populisten drohe, in Italien, in Spanien, aber auch in seinem eigenen Land, in Frankreich.

Ein Anrufer, der im unmittelbaren Umfeld der Kanzlerin landete, fragte, ob es nicht Zeit sei für eine Reise Merkels in einen der besonders betroffenen EU-Staaten oder wenigstens für einen gemeinsamen Videoauftritt mit einem der besonders geprüften Regierungschefs, sei es mit Macron, mit Conte oder dem Spanier Pedro Sanchez.

Die Antwort: “Dafür ist es zu früh.”

Zu früh. In Merkels Kanzleramt gilt, was auch in der Lutherbibel zu lesen ist: “Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.”

Zu früh: Das hieß ja nicht, die Idee ist verkehrt. Im Gegenteil. Wer schon letzte Woche mit führenden Leuten aus Politik und Finanzwelt in Deutschland über Signale für eine deutlich größere europäische Solidarität redete, wurde anschließend oft das Gefühl nicht mehr los, dass es hier um kommende Dinge geht, nicht um Träumereien.

Sich nicht vorab in die Karten gucken zu lassen, gehört zu den altbewährten Taktiken der Kanzlerin vor einem EU-Gipfel. Ihre Botschaft an die finanzhungrigen Teilnehmer aus Südeuropa ist wie immer eine doppelte: Es könnte etwas Neues und Gutes für euch drinliegen – allerdings nur, wenn ihr euch auch ein gutes Stück in meine Richtung bewegt. Während nach außen hin alle Beteiligten noch einmal ihre alten harten Linien betonen, laufen jetzt bis Donnerstag die diskrete Vorarbeiten der Unterhändler.

Ein Kompromiss, vielleicht sogar einer von historischem Format, wäre möglich, wenn die Beteiligten folgende fünf Punkte beachten.

1. Hey, Südeuropa! Populisten gibt es auch im Norden!

Die Südeuropäer, aber auch Frankreichs Präsident, sollten allmählich mal die Drohungen stecken lassen, bei zu geringen Zahlungen von Nord nach Süd drohe die Machtergreifung von Rechtsextremisten in Europas Süden. Populisten gibt es auch im Norden. Wenn die Regierungen in Berlin, Den Haag und in den skandinavischen Ländern versuchen sollten, die Nordeuropäer für die im Süden gemachten Schulden haften zu lassen, droht auch ihnen ein Aufstand von rechts. Dann kann der Süden schon die bisher geplanten Hilfen vergessen. Gefragt sind also Umsicht und Augenmaß auf allen Seiten.

2. Ja, es stimmt: Deutschland muss auf Italien zugehen

In den ersten Tagen der Krise haben die Deutschen, keine Frage, viele Fehler gemacht. Dazu gehört das längst wieder aufgehobene Ausfuhrverbot für medizinische Ausrüstungen. Auch ist es dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz in seinen bisherigen Verhandlungen nicht gelungen, positive emotionale Botschaften zu setzen. Für seine scharfe Ablehnung von Corona-Bonds gibt es zwar vor allem verfassungsrechtlich gute Gründe; niemandem würde ein Hilfspaket helfen, das in Karlsruhe scheitert.

Schon die Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM in der Eurokrise rief seinerzeit 37.000 Kläger auf den Plan. Umso mehr Mühe müsste sich Deutschland aber geben, für anders organisierte Hilfen ein Label zu finden, das auch emotional verstanden wird. Ein “Corona-Hilfsplan”, abseits des ESM, würde eine andere Botschaft senden.

3. Allerdings stimmt auch: Italien muss auf Deutschland zugehen

Es ist nicht lustig, wenn ein bekannter italienischer Komiker wie Tullio Solenghi im Internet verächtlich über Deutschland und die Deutschen herzieht wie ein Hassprediger (“sie halten sich immer noch für eine Herrenrasse”) – und Millionen Italiener sich das freudig ansehen und weiterreichen. Und es bringt Italien nichts, dem rechtsextremen EU-Feind Matteo Salvini nachzulaufen, einem Bewunderer Wladimir Putins, der sich vorgenommen hat, Rom nach dem Vorbild Großbritanniens herauszubrechen aus der EU.

Der amerikanische Rechtsaußen Steven Bannon, ein Mussolini-Fan, der schon beim Brexit half und beim Trump-Wahlsieg, sieht in Rom das neue Schlachtfeld seiner weltweiten nationalistischen Bewegung. Die Italiener selbst wären es, die für einen derart zerstörerischen Kurs den höchsten Preis zahlen müssten.

4. Das Positive sehen: Die Hilfen addieren sich auf ein gigantisches Paket

Der EU-Gipfel am Donnerstag fängt nicht bei null an, sondern fügt den bereits vorhandenen Elemente von Hilfen innerhalb der EU weitere hinzu. Drei Punkte hatten die Finanzminister der Eurozone schon verabredet: neue Kreditlinien des Rettungsschirms ESM von mehr als 200 Milliarden Euro plus ein neuer Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank EIB von ebenfalls 200 Milliarden sowie die Finanzierung des von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angeregten Kurzarbeiter-Programms in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Am Donnerstag könnten dann noch zwei wichtige Elemente hinzukommen: ein Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie eine Ausweitung des EU-Haushalts. In beiden Fällen würde Deutschland eine erhebliche Last tragen, könnte dies aber rechtfertigen: Der wirtschaftlich stärksten Macht in der EU wird es nur gutgehen, wenn es der EU ingesamt gutgeht.

In Berlin wird es für einen solchen Kurs Mehrheiten geben. Dass auch Friedrich Merz für eine Erhöhung des EU-Haushalts wirbt – im Gegensatz zu einigen Kritikern vom Wirtschaftsflügel, ist ein gutes Zeichen für den Süden und für die EU insgesamt.

5. Das Entkoppeln von China bringt dem Süden neue Chancen

Quer durch Europa ist die Neigung gewachsen, wieder mehr Selbstversorgung sicherzustellen. Die Abhängigkeit von China, angefangen von Nase-Mund-Masken bis hin zu Medikamenten, hat sich als zu groß erwiesen. Experten sagen einen gigantischen Umsteuerungsprozess des Entkoppelns von China voraus, der am Ende praktisch alle Zweige des produzierenden Gewerbes betreffen könnte.

Von diesem Trend könnten neben den baltischen Staaten und den Osteuropäern nicht zuletzt die Staaten im Süden der EU profitieren – wenn sie attraktive Standorte und gute Wettbewerbsbedingungen bieten. Die EU-Kommission könnte bei diesem Prozess entscheidend helfen. Voraussetzung ist freilich, dass das Bewusstsein für eine eigene europäische Identität neu entdeckt und die nationalistische Aufwallung der jüngsten Zeit wieder zurückgedrängt wird. Helfen könnte dabei die Einsicht, dass sich die USA und China derzeit jeweils auf ganz eigene Art blamieren; die USA durch einen frappierenden Mangel an Sozialstaatlichkeit, China durch einen frappierenden Mangel an Transparenz.

Europa versucht, Freiheit und Solidarität zusammenzuführen. Dieser Mix behält, wie es scheint, auch und gerade im 21. Jahrhundert einen besonderen Charme. Die EU muss jetzt nur noch etwas solidarischer und effizienter werden – dann kommt sie ohne den schon oft vorhergesagten Untergang durch die Stromschnellen dieser Zeit.

Von Matthias Koch/RND