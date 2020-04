Kramp-Karrenbauer meldet Interesse an Kauf von US-Kampfjets an

Die Bundeswehr braucht bald neue Kampfflugzeuge. Infrage kommen unter anderen Modelle aus den USA. Dafür hat die deutsche Verteidiungsministerin nun offenbar Interesse gezeigt.

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat bei der US-Regierung Interesse am Kauf von 45 Kampfjets vom Typ F18 des Herstellers Boeing angemeldet. Die Ministerin habe ihrem US-Kollegen Mark Esper am Donnerstag per E-Mail mitgeteilt, die Bundeswehr beabsichtige, 30 F-18 “Super Hornet” und 15 F18-Jets vom Typ “Growler” zu bestellen, berichtete der “Spiegel”.

Das Verteidigungsministerium erklärte am Sonntagabend, man stehe “ständig im Gespräch mit unseren Verbündeten”.

Die Pläne des Verteidigungsministeriums sehen vor, die überalterte Tornado-Flotte der Bundeswehr vom Jahr 2025 an durch bis zu 90 weitere Eurofighter-Jets sowie 45 F-18-Kampflugzeuge von Boeing zu ersetzen. Das US-Modell soll dabei für den elektronischen Luftkampf sowie die “Nukleare Teilhabe” Deutschlands an US-Waffen beschafft werden. Eine formale Entscheidung ist aber noch nicht getroffen.

Nach dpa-Informationen hat die Ministerin ihre Kollegen in den USA, Großbritannien und Frankreich über den Verfahrensstand informiert. Eine Bestellung gibt es nicht – darüber müsste auch das Parlament entscheiden. Mit dem Koalitionspartner SPD liefen seit mehreren Wochen dazu Gespräche, hieß es.

RND/dpa