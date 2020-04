Söder: Bayern ab kommender Woche mit Maskenpflicht

Mit der Lockerung der Corona-Regeln in Bayern kommende Woche kündigt Ministerpräsident Markus Söder die gleichzeitige Einführung einer Maskenpflicht an. Unter die Arme greifen will die bayerische Landesregierung zudem Eltern und Künstlern.

München. Ministerpräsident Markus Söder sieht Bayern aktuell „vor dem Schlimmsten bewahrt.” Mit der Öffnung der Geschäfte und gegebenenfalls der Teilöffnung von Schulen in der kommenden Woche kündigt Söder eine gleichzeitige Einführung einer sogenannte Maskenpflicht ein. Dabei reiche es laut dem bayerischen Ministerpräsidenten, Mund und Nase zu bedecken. Verpflichtend sei dies für den öffentlichen Nahverkehr und für Einkäufe in Geschäften. Das gab Söder in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie in München bekannt.

Außerdem wolle der Freistaat Bayern erneut schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Frankreich und Italien aufnehmen. “Wir werden mit weiteren 20 Betten die Möglichkeit schaffen, zu helfen”, sagte der CSU-Chef. Der Freistaat hatte in den vergangenen Wochen bereits Franzosen und Italiener zur medizinischen Betreuung nach Bayern geholt.

In Bayern stehen in den Kliniken derzeit noch viele Intensivkapazitäten für Covid-19-Patienten zur Verfügung.

Keine Kita-Gebühren in den kommenden drei Monaten

Eltern in Bayern sollen zumindest für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen müssen, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Das kündigte Söder in seiner Erklärung im Landtag an.

Bayern will außerdem den Künstlern im Land monatlich mit 1000 Euro finanziell unter die Arme greifen. Während kulturelle Einrichtungen mit den bisherigen Maßnahmen bereits schon geholfen werde, gebe es zugegebenermaßen eine Gruppe, “die durch jedes Raster fällt”. Die rund 30.000 Künstler, die auch in der Künstlersozialkasse organisiert seien, würden daher monatlich 1000 Euro bekommen.

RND/fw mit dpa