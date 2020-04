Unbekannte stören Video-Diskussion mit Holocaust-Überlebendem

Die israelische Botschaft in Berlin hat am Montagabend eine Video-Diskussion mit einem Überlebenden des Holocaust organisiert. Es hätte ein offenes Gespräch werden sollen. Doch dann schalten sich mehrere Störer ein, zeigen Bilder von Adolf Hitler und rufen antisemitische Slogans.

Berlin. Am Vorabend des Holocaust-Gedenktags ist eine von der israelischen Botschaft in Berlin organisierte Video-Diskussion mit einem Überlebenden gestört worden. Botschafter Jeremy Issacharoff schrieb am Dienstag auf Twitter, „anti-israelische Aktivisten“ hätten am Montag den Vortrag des aus Israel zugeschalteten Zvi Herschel unterbrochen, Bilder von Adolf Hitler gezeigt und antisemitische Slogans gerufen.

„Die Veranstaltung musste unterbrochen werden.“ Nach einer kurzen Pause habe man sie aber ohne die Störer fortsetzen können, schrieb Issacharoff. „Das Gedenken an den Holocaust und die Würde des Überlebenden zu missachten ist mehr als beschämend und schändlich und zeigt die eklatante antisemitische Einstellung der Aktivisten.“

Die Veranstaltung auf der Online-Plattform Zoom war vor wenigen Tagen von der Botschaft auf Facebook angekündigt worden und nach Angaben einer Sprecherin zunächst offen für alle Interessenten. Die Botschaft erwäge nun, Anzeige gegen die Störer zu erstatten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Video- oder Tonaufnahmen von der Veranstaltung gebe es nicht.

Holocaust-Gedenktag in Israel

In Israel wurde am Dienstag der Holocaust-Gedenktag begangen. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Menschen, die trotz der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie unterwegs waren, hielten im Gedenken an die sechs Millionen durch die Nazis ermordeten Juden inne. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges leben nach israelischen Regierungsangaben noch 189.500 Überlebende des Holocaust in Israel.

Zvi Herschel wurde 1942 in den von den Nazis besetzten Niederlanden geboren. Seine Eltern wurden im Konzentrationslager Sobibór ermordet, während er von einer protestantischen niederländischen Familie aufgenommen wurde und überlebte.

RND/dpa