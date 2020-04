Flüchtlingslager in Griechenland: Die Angst vor Corona wächst

Die Angst vor dem Coronavirus greift in den griechischen Migrantenlagern immer stärker um sich. Die Regierung versucht insbesondere die Inseln zu entlasten, doch das Vorhaben gestaltet sich schwierig. Human Right Watch fordert derweil besseren Schutz für Asylsuchende.

Athen. In den griechischen Migrantenlagern wächst die Unruhe: Die Menschen haben Angst vor der Corona-Pandemie. Auch Hilfsorganisationen warnen vor der Ansteckungsgefahr in den überfüllten Camps. Mehrere hundert demonstrierende Migranten blockierten am Mittwoch den Eingang zum Aufnahmelager Moria auf der Insel Lesbos. „Wir sind Covid-19 ausgesetzt“ und „Freiheit für alle“ war auf ihren Plakaten zu lesen.

Schwere Ausschreitungen am Wochenende

Auch auf der Nachbarinsel Chios gärt es. In dem dortigen Migrantenlager gab es bereits am vergangenen Wochenende schwere Ausschreitungen. Bewohner des Camps zündeten mehrere Wohncontainer und Autos an. Die Polizei nahm zehn Randalierer fest und fahndet nach weiteren sechs Verdächtigen. Auslöser der Unruhen waren Gerüchte, wonach eine 47-jährige Lagerbewohnerin an Covid-19 gestorben sei. Die Frau war im Inselkrankenhaus verstorben. Ein Test ergab aber keinen Hinweis auf eine Infektion mit dem Coronavirus.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

In den Migrantenlagern auf den griechischen Ägäisinseln gibt es bisher keine gemeldeten Corona-Infektionen. Das muss aber nichts heißen, da nicht systematisch getestet wird. In drei Migrantenunterkünften auf dem griechischen Festland gibt es bereits zahlreiche Fälle.

So wurden am Dienstag 148 Bewohner und zwei Beschäftigte einer Unterkunft in Kranidi auf der Halbinsel Peloponnes positiv auf das Virus getestet. Sie leben in einem Hotel, das die Internationale Organisation für Migration (IOM) angemietet hat. Die positiv getesteten Bewohner wurden isoliert und der gesamte Ort unter Quarantäne gestellt.

Die Menschenrechtsorganisation Human Right Watch (HRW) kritisierte in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell, die griechische Regierung tue nicht genug, um die Migranten vor einer Infektion zu schützen. Besonders gefährdet seien die Asylsuchenden in den überfüllten Insellagern.

Dort leben, so die offiziellen Zahlen vom Montag dieser Woche, 34.875 Menschen in Lagern, die nur für 6095 Bewohner auslegelegt sind. „Unter diesen Bedingungen sind sogar Händewaschen und Abstand halten unmöglich“, sagt Belkis Wille, Krisen- und Konfliktforscherin bei HRW.

Insellager zu entlasten ist schwierig

Die Regierung versucht, die Insellager zu entlasten. Das ist aber schwierig, weil es auch auf dem Festland nicht genug Unterkünfte gibt. „Wir haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits rund 10.000 Migranten aus den Insellagern aufs Festland umgesiedelt“, sagt der für Migration und Asyl zuständige Minister Notis Mitarakis. In den nächsten zwei Wochen will die Regierung weitere 2380 besonders schutzbedürftige Migranten, wie Alte und Kranke, von den Inseln holen.

So sollen am kommenden Wochenende 1500 Menschen aus dem berüchtigten Lager Moria auf Lesbos mit einem eigens gecharterten Schiff zum Festland gebracht werden. Dort organisiert die IOM ihre Unterbringung in Hotels und angemieteten Wohnungen. Gianluca Rocco, Griechenland-Beauftragter von IOM, sagt, eine Entlastung der Insellager sei jetzt angesichts der Corona-Pandemie „dringender denn je.“

Von Gerd Höhler/RND