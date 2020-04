Neue Milliarden-Hilfen: Ein Beschluss-Punkt hat große Sprengkraft

Gastronomie, Kurzarbeiter, Arbeitslose und Mittelständler profitieren von den milliardenschweren Beschlüssen der Koalitionsrunde. Allerdings ist fraglich, ob die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie tatsächlich kurzfristig hilft. Und in einer eher unauffälligen Passage verbirgt sich große Sprengkraft, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Knapp acht Stunden haben die Spitzen der Koalition verhandelt und herausgekommen ist ein klassischer Kompromiss: Jede Partei konnte eine ihrer Forderungen durchsetzen, die die Auswirkungen der Corona-Krise abmildern soll.

Für die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie hatte sich vor allem die CSU stark gemacht. Die SPD konnte der Union ein höheres Kurzarbeitergeld und eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeld abringen. Für die CDU blieb – weniger spektakulär in der Anmutung, aber für deren Wirtschaftsflügel zentral – die Verlustverrechnung für mittelständische Unternehmen.

Für alle Betroffenen sind das gute Nachrichten. Ob es sich um das richtige Hilfsinstrument in der Krise handelt, daran lässt sich vor allem bei der Mehrwertsteuersenkung zweifeln. Restaurants und Gaststätten sind zweifelsohne besonders betroffen von der Krise. Sie werden zu den Einrichtungen gehören, die mit als letztes öffnen dürfen. Von einer Senkung der Mehrwertsteuer werden sie eben dann auch erst dann profitieren. Direktzuschüsse hätten vor allem kleinen Betrieben hier wohl sicher mehr gebracht.

Eine Frage der Zeit

Das lässt auf etwas anderes schließen: Die Branche versucht hier mit Hilfe der Krise eine Strukturveränderung durchzusetzen, die nicht nur in der Krise gilt, sondern sich nach einem Jahr nicht mehr rückgängig machen lässt. Es ist eine Frage der Zeit, bis die nächsten Branchen ebenfalls dringenden Bedarf nach einer geringeren Mehrwertsteuer anmelden. Das System mit seinen zwei verschiedenen Sätzen ist an vielen Stellen so undurchsichtig und unlogisch, dass es schwierig werden könnte, dagegen zu halten.

Und dann gibt es noch diesen Punkt 7 im Beschluss der nächtlichen Koalitionsrunde. Sehr unauffällig und merkwürdig allgemein ist der gehalten – und könnte doch noch für größere Konflikte sorgen.

Durch die Corona-Krise habe sich die wirtschaftliche Situation für die Beschäftigten und Unternehmen in unserem Land deutlich geändert, heißt es dort. Und weiter: „.Deshalb wird die Koalition besonders darauf achten, Belastungen für Beschäftigte und Unternehmen durch Gesetze und andere Regelungen möglichst zu vermeiden.“

Das lässt sich als Allgemeinplatz abtun. Aber es ist vor allem die Möglichkeit, im Namen der Konjunktur künftige Gesetze abzubügeln und abzuschwächen – zum Beispiel all diejenigen, die Unternehmen zu mehr Klimaschutz drängen.

Von Daniela Vates/RND