Trump und die Corona-Pandemie: Wissenschaft als Widersacher

Immer wieder deutet US-Präsident Donald Trump kritische Aussagen seiner Experten in seinem Sinne um. Nun muss der oberste Gesundheitsschützer des Landes seine Warnung vor einer zweiten Covid-Welle im Herbst relativieren. Ein Kritiker des von Trump gepriesenen, hoch gefährlichen “Wundermittels” muss seinen Posten räumen.

Washington. Die Szene war demütigend für den Beamten und schmerzhaft peinlich selbst für manchen Fernsehzuschauer. Den ganzen Tag schon hatte sich Donald Trump über die Berichterstattung der “Fake News” geärgert. “Doktor Robert Redfield wurde total falsch zitiert von den Medien”, wetterte er nun. “Ich habe ihn gebeten, das geradezurücken.”

Redfield ist der Direktor der amerikanischen Gesundheitsschutzbehörde CDC. In einem Interview mit der “Washington Post” hatte der 68-Jährige am Vortag vor den Gefahren einer zweiten Corona-Welle im Herbst gewarnt und hinzugefügt: “Wenn ich das sage, wenden viele den Kopf ab. Sie verstehen nicht, was ich meine: Wir werden die Grippe und die Corona-Pandemie zur selben Zeit haben.”

Das Alarmsignal war unmissverständlich. Und genau deshalb passte es dem Präsidenten, der die Gefahren der Virusinfektion seit Wochen herunterspielt, gar nicht in den Kram. Also sollte Redfield vor laufenden Kameras zurückrudern.

“Ich habe nicht gesagt, dass es schlimmer wird”, betonte der Virologe. Doch er wiederholte, was in der “Washington Post” gestanden hatte: “Ich habe gesagt, dass es schwieriger und tendenziell komplizierter wird.” Nachfragen wollte Trump zunächst nicht zulassen. Als die Journalisten insistierten, bestätigte Redfield: Ja, die Zeitung habe seine Äußerung korrekt wiedergegeben.

Allenfalls “ein kleines Auffackeln” der Pandemie befürchtet Trump

Solchen Widerspruch kann der Präsident gar nicht ertragen. “Er hat gesagt, Corona könne ein kleines bisschen auffackeln”, deutete Trump die Äußerung des obersten Gesundheitsschützers noch in der Pressekonferenz um. “Würden Sie nicht sagen, dass es eine gute Chance gibt, dass Covid nicht wiederkommt?”, versuchte er dann Deborah Birx, der Chefin seiner Corona-Taskforce, eine Antwort in den Mund zu legen. Als sie auswich, deklarierte er selbst: “Nach allem was ich gesehen habe, wird es nie mehr so werden wie das, was wir gerade erleben.”

Um Aufklärung und nüchterne Information geht es bei Trumps Pressekonferenzen zur Corona-Pandemie nicht. “Ich bin der Cheerleader (Anfeuerer) des Landes”, hat er erklärt. Und so verkündet er trotz inzwischen fast 50.000 Toten, katastrophaler Zustände in Altersheimen und Gefängnissen der USA sowie fehlender Test-Stäbchen täglich neue Erfolgsmeldungen.

Abweichende Äußerungen der Experten wertet Trump als Meuterei oder Majestätsbeleidigung. Um nicht den Zorn des Präsidenten zu erregen, hat Redfields Behörde CDC schon am 9. März ihre eigenen Pressekonferenzen eingestellt. Der Top-Virologe Anthony Fauci, der die Trump-Regierung berät, muss einen delikaten Spagat zwischen wissenschaftlicher Wahrheit und diplomatischer Etikette bewerkstelligen. “Fire Fauci!” (Schmeiß Fauci raus!), fordern trotzdem die Trump-Fans, und der Präsident verbreitet ihre Tweets weiter.

Das vermeintliche Wundermittel kann tödlich sein

Dem Chef der Behörde für biomedizinische Forschung und Entwicklung, Rick Bright, ist nach eigenen Angaben sein offener Widerstand gegen Trumps fragwürdige Corona-Aussagen zum Verhängnis geworden: Der für die Entwicklung einer Impfung zuständige Top-Beamte wurde auf einen unwichtigeren Posten versetzt. Zwei Insider bestätigten der “Washington Post”, dass sich Bright gegen die Propagierung des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin gewandt habe, das Trump wochenlang als Covid-19-Heilmittel anpries. “Probieren Sie es!”, empfahl er in einer Pressekonferenz und fügte später hinzu, er selber würde die Pillen schlucken.

Bright wurde nach eigenen Angaben gedrängt, Mittel seiner Behörde zu dem Medikament umzuleiten. Dem habe er sich widersetzt. „Ich habe den breiten Einsatz von Chloroquin und Hydrxychloroquin, die von der Regierung als Wundrmittel angepriesen wereden, eingeschränkt, weil es offenkundig an einer wissenschaftlichen Begründing fehlt“, sagt der Immunologe und fordert, bei der Bekämpfung des Virus müsse „die Wissenschaft und nicht die Politik oder Vetternwirtschaft den Weg weisen“.

Eine Studie der amerikanischen Veteranenbehörde fand derweil keinerlei positive Wirkungen des Einsatzes von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten. Im Gegenteil: Unter den mit diesem Mittel behandelten Infizierten lag die Todesrate höher als unter jenen, die ein Placebo erhielten. Seit einigen Tagen hat Trump das vermeintliche Wundermittel nicht mehr erwähnt.

Von Karl Doemens/RND