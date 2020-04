Erfolg im Kampf gegen Corona: Opferzahlen im Iran sinken

Dem Iran sind im Kampf gegen das Coronavirus offenbar erste Erfolge gelungen. Um ein Drittel seien die Opferzahlen in den vergangenen drei Wochen gesunken, erklärt Gesundheitsminister Saeid Namaki. Aufpassen sollten die Menschen aber dennoch.

Teheran. Der Iran hat nach Angaben seines Gesundheitsministers in den vergangenen drei Wochen erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus verbucht. “In dieser Zeit sind die Opferzahlen auf ein Drittel und die der Infizierten um 40 Prozent gesunken”, sagte Minister Saeid Namaki am Donnerstag. Dies sei ein großer Erfolg für den Iran, besonders da das Land wegen der US-Sanktionen keine finanzielle Kanäle gehabt habe, um sich notwendige Medikamente und medizinische Ausrüstung zu besorgen, fügte Namaki hinzu.

„Wir sind aber nur in der Mitte des Weges angelangt und noch lange nicht am Ziel“, sagte Namaki nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna. Daher sollten alle Menschen weiterhin aufpassen und die Kontaktbeschränkungen einhalten. „Sonst kassiert das gesamte iranische Gesundheitssystem in letzter Minuten noch bittere Gegentore“, meinte der Minister.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag sind in den vergangenen zwei Monaten im Iran 5481 Infizierte gestorben, 87 026 haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Zugleich aber wurden 64 843 Corona-Patienten geheilt aus den Krankenhäusern entlassen, so Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur im Staatsfernsehen.

