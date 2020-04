Manchmal ist die Kneipe auch Wohnzimmer

Die deutsche Gastronomie ist in Not. Bedrohte Jobs sind nur die eine Seite. Die andere, dass ist eine gewachsene Kneipen- und Restaurantkultur, die für viele Menschen ein soziales Netz bilden und einen wichtigen Versorgungsauftrag erfüllen. Kreative Rettungsversuche sind daher wichtig, kommentiert Harald Stutte.

Berlin. Am Freitag machten bundesweit Gastronomen mit kreativen Protestformen auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Und immer mehr Politiker melden sich zu Wort, die den Untergang einer ganzen Branche befürchten, der mit der vorübergehenden Herabsetzung der Mehrwertsteuer nicht geholfen ist. Weil in der Gastronomie im Moment und auf absehbare Zeit kein „Mehrwert“ erwirtschaften wird. Andererseits fragen sich Clubbesitzer, Konzertveranstalter, Inhaber von Fitness-Centern etc., warum einer einzelnen Branche helfen, wenn wir doch alle leiden?Jeder hat ein bisschen Recht. Kreative Lösungen sind gefragt.

Und eine Öffnung von Gaststätten und Restaurants unter gewissen Auflagen wie ihn der CDU-Wirtschaftsrat fordert, könnte so ein kreativer Ansatz sein. Weil Deutschlands Gastronomie nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten zu bewerten ist, sondern auch wichtige soziale Aufgaben erfüllt. Für viele einsame Menschen haben die Cafés, Restaurants oder Kneipen die Bedeutung eines Wohnzimmers. Man „isst“ unter Leuten, selbst wenn man mit ihnen kein Wort wechselt und Distanzen einhalten muss.

Auch Einsamkeit und falsche Ernährung machen krank

Das Gefühl eines sozialen Miteinanders kann die Abwesenheit gelebter Zweisamkeit ersetzen, zumal im anonymen Großstadtdschungel. Ist diese gewachsene Kneipen- und Gastro-Szene, die zumeist über keine Kapitaldecke verfügt, erst einmal tot, wird nichts sie so schnell wiederbeleben. Gesichtslose Fastfood und Café-Ketten werden in diese Lücke stoßen. Hinzu kommt, dass es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die es schlicht nicht vermag, sich selbst zu versorgen – weil man es nie gelernt hat oder dazu nicht in der Lage ist. Oft unterschätzt: Restaurants erfüllen damit auch eine wichtige Versorgungsaufgabe. Die Folgen eines Massensterbens von Restaurants und Kneipen würde wiederum die Allgemeinheit tragen – weil auch Einsamkeit und falsche Ernährung krank machen können.

Von Harald Stutte/RND