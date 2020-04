Die Corona-App muss her – und zwar bald

Nachdem die Bundesregierung am Wochenende umschwenkte und sich bei der Corona-App für eine dezentrale Lösung entschied, keimt Hoffnung auf. Doch noch sind nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Es bleibt jedenfalls Eile geboten, kommentiert Markus Decker.

Die Bundesregierung hat das Ruder am Wochenende noch einmal herumgerissen – und dabei ein wichtiges Zugeständnis gemacht. Die Corona-App zur Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten soll nicht wie zuletzt geplant auf einer zentralen, sondern auf einer dezentralen Lösung fußen.

Die Daten werden also nicht auf einem einzigen Server gespeichert, wo sie dann leichter gehackt werden könnten, sondern nur auf den Geräten selbst.

Die Kehrtwende ist richtig. Sie war aber auch dringend nötig.

Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Infektionsschutzgesetz so ändern, dass Gesundheitsämter auf Handydaten der Bürger hätten zugreifen können – mit dem Ziel, deren Bewegungen und Kontakte zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens zu überwachen. Dagegen gab es breiten Widerstand.

Anschließend war von Freiwilligkeit die Rede. Das klang datenschutzrechtlich unbedenklich. Die zentrale Lösung nährte jedoch neues Misstrauen.

Intransparent und chaotisch

Im Übrigen gab es ein in Teilen intransparentes Gerangel – zwischen den Entwicklern der App, unter den beteiligten Ministerien sowie mit den Internet-Konzernen Apple und Google, die die Betriebssysteme bereitstellen und offenbar eine dezentrale Lösung bevorzugen.

Heraus kam ein undurchschaubares Kuddelmuddel, flankiert von einer chaotischen Informationspolitik.

Freilich ist der gordische Knoten weiterhin nicht durchschnitten. Zunächst muss die App nun wirklich fertig werden – sehr bald und technisch einwandfrei.

In anderen Ländern ist es längst soweit. Und dann müssen sich auch noch wirklich viele Menschen für ihre Nutzung entscheiden – mindestens zwei Drittel aller Smartphone-Inhaber. In einem Punkt herrscht nämlich große Einigkeit: Die App könnte bei der Eindämmung der Pandemie tatsächlich helfen – am Ende wohl mehr als jede Maske.

Von Markus Decker/RND