Corona-Krise: Pelosi bringt “garantiertes Einkommen” ins Spiel

Angesichts der Corona-Krise wird in Deutschland wieder vermehrt über ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Ähnliches hat wohl Nancy Pelosi im Sinn. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses sagte, angesichts der Krise sei es an der Zeit, ein “garantiertes Einkommen” in Betracht zu ziehen.

Washington. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat dazu aufgerufen, über eine neue Art von Einkommen nachzudenken.

Angesichts von 26 Millionen US-Amerikanern, die plötzlich arbeitslos seien, sei es an der Zeit, ein “garantiertes Einkommen” in Betracht zu ziehen, sagte Pelosi am Montag (Ortszeit) im Sender MSNBC. “Wir müssen möglicherweise über andere Arten nachdenken, Geld in die Taschen der Menschen zu bringen.”

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, konterte, seine Priorität sei es, Gesundheitsdienstleistern und Unternehmern während der Coronavirus-Pandemie zu schützen. „Das amerikanische Volk braucht keine sprunghaften linken Tagträume.“ Er hatte vorgeschlagen, die Gesetze so zu ändern, dass Staaten Bankrotterklärungen abgeben können.

Demokraten und Republikaner im Kongress erklärten, sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat würden ihre Sitzungspause wegen der Corona-Krise beenden und ab dem kommenden Montag wieder zusammenkommen.

RND/AP