RKI-Chef zur Corona-Lage: Zahl der Todesfälle weiterhin hoch

Die Corona-Meldezahlen gehen in Deutschland weiter zurück. In den vergangenen beiden Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut jeweils etwa 1000 neue Infektionen gemeldet. Die Reproduktionsrate ist allerdings wieder auf eins angestiegen, und auch die Zahl der Todesfälle ist nach wie vor hoch.

Berlin. Die Zahl neugemeldeter Corona-Infektionen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in den vergangenen Tagen gesunken. Am Sonntag und Montag seien nur noch etwa jeweils 1000 Fälle gemeldet worden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. “Wobei man hier im Kopf haben muss, dass man nach dem Wochenende einen Meldeverzug einberechnen muss.”

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Erhöht hat sich hingegen die Reproduktionsrate, sie liegt wieder bei rund eins. Aufgrund der niedrigeren Neuinfektionen klingt das zunächst paradox, liegt aber daran, dass die letzten vier Tage zur Berechnung des Wertes nicht herangezogen werden. Es gebe große regionale Unterschiede, sagte Wieler. Die Anzahl der Todesfälle sei weiterhin hoch: Zwischen 100 und 300 Meldungen neuer Todesfälle erhält das RKI pro Tag. Der Fallverstorbenenanteil liege bei 3,8 Prozent.

117.400 Corona-Kranke wieder gesund

Nach den Daten des Instituts sind in Deutschland 156.337 Corona-Infektionen bestätigt, 5913 Erkrankte sind verstorben (Stand: 28. April, 0 Uhr). Die Zahl der Genesenen liege schätzungsweise bei 117.400 Personen. Im Bundesschnitt sind von 100.000 Einwohnern 188 Personen mit dem Virus infiziert, besonders hoch ist dieser Wert in Bayern, sehr niedrig in Mecklenburg-Vorpommern.

Im weltweiten Vergleich stehe die Bundesrepublik sehr gut da, ergänzte Wieler. “Diesen Erfolg haben wir den Mitarbeiten in den Gesundheitsämtern zu verdanken, die Infektionsketten nachverfolgt haben. Aber auch den Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Doch selbst die hätten nicht gegriffen, wenn wir uns nicht alle daran gehalten hätten.”

Deshalb appellierte der RKI-Chef erneut, im Zeichen der Lockerungen nicht nachlässig zu werden. “Wir wollen nicht, dass die Fallzahlen wieder zunehmen. Wir wollen nicht, dass wir wieder mehr Covid-19-Fälle haben.”

“Neue Normalität” mit Regeln

Es gelte, so weit wie möglich zuhause zu bleiben, sich an die Kontaktbeschränkungen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zu halten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und die Husten- und Niesetikette zu berücksichtigen. Das sei “die neue Normalität”, sagte Wieler, und wenn man sich konsequent daran halte, sei die Chance größer, bald zumindest wieder ein ähnliches Leben zu führen wie vor dem Beginn der Pandemie.

Zudem betonte er noch einmal, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen durchaus wirksam sei – allerdings im richtigen Umgang mit den Alltagsmasken. Dazu verwies der RKI-Präsident auf entsprechende Hinweise auf den Internet-Seiten der Behörden.

Man werde von dem “geringen Mehrwert, der mit Masken verbunden ist”, nur etwas haben, “wenn Menschen damit korrekt umgehen und wissen, dass sie sich selbst nicht schützen, sondern nur andere”.

Forderung nach Herdenimmunität “gefährlich” und “naiv”

Eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus anzustreben, hält Wieler für “nicht vorstellbar”. Das Virus habe einige Eigenschaften, weshalb man diese Strategie “nicht riskieren” könne.

Zum einen aufgrund der hohen Ansteckungsrate, zum anderen wegen der leichten Übertragbarkeit und der kaum vorhandenen Möglichkeit, das Virus zu kontrollieren. Eine Herdenimmunität zu fordern, “diese Ansicht ist gefährlich, ich würde sogar sagen: naiv”, betonte der RKI-Chef.

Testkapazitäten klug nutzen

Außerdem regte Wieler eine ausgebaute, aber systematische Teststrategie an. “Einen Test zu machen, nur weil man die Kapazität dafür hat, ist nicht das Ziel”, sagte er. Es müsse schon eine Indikation geben.

Er nannte drei Bereiche, in denen “früh, niedrigschwellig und sensitiv getestet” werden solle: Menschen mit Corona-ähnlichen Symptomen in Hausarztpraxen, die Gruppe jener, die als Kontaktpersonen mit nachgewiesenen Corona-Erkrankten identifiziert wurden – und in Krankenhäusern, Alten- sowie Pflegeheimen. Wenn man dort großzügig teste, könne man “ein möglichst genaues Bild” erhalten.

Von Tobias Dinkelborg/RND