Corona und Schulen: Die Kultusminister sind zurecht vorsichtig

Die Kultusminister haben getagt – und jetzt ist klar: Normalität wird es bis zu den Sommerferien in den Schulen nicht geben, bestenfalls Schritte in diese Richtung. Das ist für viele Eltern schwierig, angesichts der unsicheren Lage in Zeiten der Corona-Pandemie aber eine richtige Entscheidung. In einer anderen Frage müssen sich die Kultusminister jetzt aber schnell bewegen, kommentiert Tobias Peter.

Berlin. Wann herrscht in deutschen Schulen wieder Normalität? Die Kultusminister tasten sich behutsam an dieses Thema heran. Jeder Schüler solle „bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können“, heißt es in einem Papier der Kultusministerkonferenz. Übersetzt heißt das auch: Normalen Schulbetrieb wird es bis zu den Sommerferien nicht geben.

Auf Sicht fahren

Diese vorsichtige Herangehensweise ist schmerzhaft gerade für die Eltern jüngerer Schüler. Denn diese Kinder haben einen besonders hohen Betreuungsbedarf. Gleichzeitig ist es richtig, dass die Kultusminister langsam vorangehen. Fahren auf Sicht ist geradezu zwingend angesichts einer Pandemie, über die wir jeden Tag noch dazulernen.

Wer den Schulbetrieb kennt, weiß: Die Einhaltung der Abstandsregeln ist selbst dann nicht einfach, wenn nicht alle gleichzeitig zurück zur Schule kommen. Für jeden Schritt hin zur Normalität braucht es Vorbereitungszeit. Strenge Hygieneregeln dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müssen tatsächlich eingehalten werden.

Die Krise als Beschleuniger

So richtig die Vorsicht der Minister in Sachen Rückkehr zum normalen Schulbetrieb ist, so forsch sollten sie die digitale Bildung jetzt vorantreiben. Es ist schlimm genug, dass wir nicht längst eine entsprechende flächendeckende Lerninfrastruktur geschaffen haben. Die Krise muss hier zum Beschleuniger werden. Digitales Lernen ist auch eine Chance für bessere individuelle Förderung.

Entscheidend dabei ist aber, dass die digitalen Bildungsangebote nicht zu noch größerer Bildungsungerechtigkeit in Deutschland führen dürfen. Wer sich kein Endgerät leisten kann, muss eines zur Verfügung gestellt bekommen. Die 500 Millionen Euro, die der Bund hierfür zur Verfügung stellt, müssen schnell investiert werden. Alle Länder sollten sich einen Ruck geben und weiteres Geld drauflegen.

Von Tobias Peter/RND