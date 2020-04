Bund und Länder einigen sich bei Konzept zur Kita-Öffnung

Wegen der Corona-Krise sind die Kindertagesstätten seit mehreren Wochen geschlossen. Nun gibt es ein Konzept zur stufenweisen Wiedereröffnung. Vier Gruppen von Kindern sollen demnach bevorzugt werden.

Berlin. Bundesländer und Bundesfamilienministerium haben sich auf einen Plan zur Wiedereröffnung der Kindergärten geeinigt. Die Familienminister von Bund und Ländern empfehlen in der Corona-Krise einen „behutsamen“ Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen. Das teilte das Ministerium von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstagabend mit.

Zuvor berichtete die “Welt” unter Berufung auf Regierungskreise. Der Zeitung lag ein fünfseitiges Papier dazu vor.

Zuerst werden die Kindertagesstätten für Kinder geöffnet werden, die wegen einer familiengerichtlichen Entscheidung auf eine Betreuung angewiesen sind. Außerdem bevorzugt werden sollen Kinder mit “besonderem pädagogischen oder Sprachförderbedarf” und Kinder, “die in beengten Wohnverhältnissen” leben und kein eigenes Zimmer haben. Auch gehören Kinder, die sich am Übergang zu Vorschule und Schule befinden, zu den Zielgruppen.

Doch auch jener Nachwuchs von Alleinerziehenden und Eltern mit systemrelevanten Berufen soll nicht außer Acht gelassen werden. Ebenso wenig wie jene Kinder mit “körperlichen oder sonstigen Beeinträchtigungen”. Auch sie sollen priorisiert werden.

Der Beschluss soll in die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag einfließen. Letztlich liegt die Entscheidung bei den einzelnen Bundesländern. Oberstes Ziel sei unverändert, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infektionsketten zu unterbrechen, hieß es in der Mitteilung.

RND/cz