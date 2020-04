Weitere Corona-Hilfen: Mehr Kurzarbeitergeld, Reisewarnung verlängert, Prämie für Pfleger kommt

Das Bundeskabinett hat weitere Hilfen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie beschlossen. Demnach soll das Kurzarbeitergeld für Teile auf 80 Prozent steigen. Für Pflegekräfte wird die Belastungs-Prämie kommen – die Finanzierung steht. Und auch die weltweite Reisewarnung wurde bis in den Juni verlängert.

Mehr Kurzarbeitergeld

Berlin. Beschäftigte, die wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit gehen müssen, sollen weitere Hilfen bekommen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch den Entwurf eines Gesetzespakets von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Das Paket geht auf einen Beschluss der Koalitionsspitzen von vergangener Woche zurück, wonach das Kurzarbeitergeld bei längerem Bezug befristet auf bis zu 80 Prozent des letzten Nettolohns erhöht werden soll – bei Menschen mit Kindern auf bis zu 87 Prozent. Bisher sind es 60 oder 67 Prozent. Arbeitslosengeld soll demnach länger zu bekommen sein.

Weltweite Reisewarnung verlängert

Außerdem hat der Bund die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.

Lohnbonus für die Pflege kommt

Nach Informationen aus Regierungskreisen des Nachrichtendienstes Reuters hat die Bundesregierung den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), einen steuer- und sozialabgabenfreien Gehaltsbonus von bis zu 1500 Euro für Pfleger, gebilligt. Und auch die Finanzierung steht: Demnach soll die Prämie zu zwei Dritteln von den Pflegekassen sowie zu einem Drittel von Ländern und Arbeitgebern finanziert werden. Beschäftigte, die mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit direkt mit der Pflegearbeit verbringen, sollen einen Bonus von bis zu 1000 Euro erhalten und Lehrlinge 900 Euro. Andere Beschäftigte in der Altenpflege bekommen bis zu 500 Euro.

Mehr Corona-Tests

Die Corona-Tests sollen deutlich ausgeweitet werden. Auch im Umfeld besonders gefährdeter Menschen etwa in Pflegeheimen soll damit verstärkt getestet werden können. Möglich werden sollen außerdem Tests auf Kassenkosten, auch wenn jemand keine Symptome zeigt. Ärzte und Labore sollen künftig auch negative Testergebnisse und genesene Fälle melden müssen.

Spahn sagte: “Wir wollen Corona-Infizierte künftig schneller finden, testen und versorgen können.” Zum Gesetzespaket gehört auch eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro für die 375 Gesundheitsämter in Deutschland, die Infektionsketten nachverfolgen sollen. Außerdem sollen finanzielle Erleichterungen für Pflegebedürftige kommen.

Seehofer will Grenzkontrollen bis zum 15. Mai verlängern

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen bis zum 15. Mai verlängern. Einen entsprechenden Vorschlag werde er an diesem Donnerstag im Corona-Krisenkabinett vorlegen, sagte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Mittwoch auf Anfrage. Im Anschluss sei auch noch eine Abstimmung dazu mit den Ministerpräsidenten der von den Kontrollen betroffenen Bundesländer geplant.

RND/fw mit dpa